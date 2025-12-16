Golden State a besoin que Jimmy Butler « vienne chercher la balle »

Ce n’est pas nouveau : Jimmy Butler a tendance à ne pas trop forcer en saison régulière. Ça agaçait déjà à Miami, et ça commence aussi à poser problème chez les Warriors, qui attendent davantage de sa part.

Après la défaite face aux Blazers, Steve Kerr regrettait ainsi que son ailier n’ait pris que 11 tirs, même s’il a quand même récupéré 11 lancers-francs pour finir avec 16 points. Le coach s’en voulait de ne pas avoir suffisamment mis la balle dans les mains de l’ancien joueur des Bulls, des Wolves ou encore du Heat.

Un impact pas forcément lié à son nombre de tirs mais…

« Je ne pense pas que le jeu de Jimmy dépende de son nombre de tirs mais nous avons besoin de ses points et de sa capacité à créer. L’année dernière, nous avons mieux réussi à le mettre en position d’attaquer, afin de générer des tirs pour les autres. Et nous devons revenir à ce type de schéma, où nous lui passons le ballon sur jeu placé, surtout quand Steph n’est pas là… Nous n’arrivons pas à passer le ballon à Jimmy de manière régulière pour le laisser contrôler le jeu, comme nous l’avons fait à la fin de l’année dernière » explique notamment le coach.

Pour Steve Kerr, il n’est ainsi pas possible de voir les Warriors attaquer plusieurs fois de suite sans donner le ballon à Jimmy Butler quand Stephen Curry se repose. Pourtant, c’est arrivé plusieurs fois.

« Je dois mieux faire attention au déroulement du match, lorsqu’il ne touche pas le ballon », pestait Draymond Green, qui regrettait ses nombreuses pertes de balle, face à Portland. « Lorsqu’il n’a pas touché le ballon pendant plusieurs possessions, il faut le servir et être certain qu’il reste dans le rythme. J’ai toujours été celui qui s’assure que le ballon circule et arrive aux bons endroits, et je n’ai pas bien fait mon travail ce soir. »

Mais l’intérieur met aussi son coéquipier face à ses responsabilités, car c’est également à lui de se montrer.

Mieux s’organiser autour de lui ?

« Je dois m’améliorer dans ce domaine mais j’ai aussi besoin que Jimmy soit plus agressif et démonstratif, qu’il aille chercher le ballon. Ou qu’il vienne chercher le ballon. Qu’il dise exactement où il veut le ballon. Il le fera et on est en train de mettre tout ça en place. C’est le 27e match de la saison. Personne ne panique. »

Pas encore, mais les Warriors sont sous la barre des 50% de victoires (13-14), à la 8e place de la conférence Ouest, et ne sont donc pour l’instant qu’une équipe du ventre mou. Avec un Jimmy Butler trop passif, le groupe est beaucoup trop dépendant des performances de Stephen Curry… qui arrive visiblement épuisé dans le « money-time ».

Pour Steve Kerr et Stephen Curry, le principal problème est défensif, les Warriors ayant du mal face à des équipes qui les dominent physiquement ou en taille.

« Ce n’est pas seulement l’affaire de Jimmy », insistait d’ailleurs Stephen Curry. « Il y aura des soirs où il sera le meilleur marqueur. Il y aura des soirs où il sera le facilitateur. Il y aura des soirs où, pendant certaines périodes, il sera l’un ou l’autre. Mais c’est un joueur unique, car il peut dominer même si cela ne se voit pas dans les stats. Et il trouvera le moyen d’impliquer tous les autres joueurs. Nous devons simplement nous organiser autour de lui. »

Jimmy Butler III Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CHI 42 8:33 40.5 18.2 76.8 0.5 0.8 1.3 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 2.6 2012-13 CHI 82 26:01 46.7 38.1 80.3 1.7 2.3 4.0 1.4 1.2 1.0 0.8 0.4 8.6 2013-14 CHI 67 38:39 39.7 28.3 76.9 1.3 3.6 4.9 2.6 1.6 1.9 1.5 0.5 13.1 2014-15 CHI 65 38:40 46.2 37.8 83.4 1.8 4.1 5.8 3.3 1.7 1.8 1.4 0.6 20.0 2015-16 CHI 67 36:56 45.4 31.2 83.2 1.2 4.2 5.3 4.8 1.9 1.6 2.0 0.6 20.9 2016-17 CHI 76 37:55 45.5 36.7 86.5 1.7 4.5 6.2 5.5 1.5 1.9 2.1 0.4 23.9 2017-18 MIN 59 36:41 47.4 35.0 85.4 1.3 4.0 5.3 4.9 1.3 2.0 1.8 0.4 22.2 2018-19 MIN 10 36:06 47.1 37.8 78.7 1.6 3.6 5.2 4.3 1.8 2.4 1.4 1.0 21.3 2018-19 PHI 55 33:10 46.1 33.8 86.8 1.9 3.4 5.3 4.0 1.7 1.8 1.5 0.5 18.2 2019-20 MIA 58 33:47 45.5 24.4 83.4 1.8 4.8 6.7 6.0 1.4 1.8 2.2 0.6 19.9 2020-21 MIA 52 33:33 49.7 24.5 86.3 1.8 5.1 6.9 7.1 1.4 2.1 2.1 0.3 21.5 2021-22 MIA 57 33:53 48.0 23.3 87.0 1.8 4.1 5.9 5.5 1.5 1.6 2.1 0.5 21.4 2022-23 MIA 64 33:24 53.9 35.0 85.0 2.2 3.7 5.9 5.3 1.3 1.8 1.6 0.3 22.9 2023-24 MIA 60 34:02 49.9 41.4 85.8 1.8 3.6 5.3 5.0 1.1 1.3 1.7 0.3 20.8 2024-25 GS 30 32:40 47.6 27.9 87.0 2.3 3.2 5.5 5.9 1.0 1.7 1.5 0.3 17.9 2024-25 MIA 25 30:38 54.0 36.1 80.1 2.2 3.0 5.2 4.8 0.9 1.1 1.2 0.4 17.0 2025-26 GS 23 31:10 51.0 44.4 84.9 2.3 3.6 5.9 5.0 1.3 1.6 1.4 0.2 19.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.