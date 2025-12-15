Malgré Stephen Curry, les Warriors perdent « tous les matchs serrés »

Comme deux jours plus tôt face à Minnesota, le duel entre les Blazers et les Warriors a été rythmé par un récital de Stephen Curry dans le quatrième quart-temps. Le meneur a inscrit 14 de ses 48 points dans les douze dernières minutes, relançant Golden State… sans toutefois éviter le même scénario cruel. Dans le money-time, le double MVP s’est à nouveau manqué dans les dernières possessions et Portland s’est imposé (136-131).

« Quand vous mettez 24 tirs à 3-points et que Steph en met 12, vous devez gagner le match », souffle ainsi Steve Kerr. « Or, nous avons été incapables de les empêcher d’en réussir 20. »

Et c’est bien l’anomalie de la soirée. Pourtant la deuxième plus mauvaise équipe de la ligue à 3-points cette saison (33,5 %), Portland a soudainement pris feu face aux Warriors : 20/39 derrière l’arc. Une réussite collective symbolisée par le duo Shaedon Sharpe – Jerami Grant, auteur d’un très solide 12/20 de loin.

Jerami Grant, justement, a été l’homme du basculement dans le quatrième quart-temps. Menés de dix points, les Blazers ont enchaîné une séquence éclair : d’abord un dunk de l’ailier-fort, puis un tir primé en totale liberté, servi par Shaedon Sharpe. Sur la possession suivante, même punition, cette fois après une passe de Kris Murray. Dans la foulée, Jerami Grant a ajouté un tir dans la raquette pour installer Portland dans une dynamique irrésistible.

Une défaillance défensive

« Nous avions dix points d’avance et ils ont mis dix points de suite », regrette encore Steve Kerr. « J’avais l’impression que nous ne revenions pas en défense après nos tirs manqués et ils attaquaient constamment le cercle. Nous perdons tous les matchs serrés. Je dois trouver un moyen d’aider ces gars. »

Steve Kerr a également pointé du doigt l’utilisation de Jimmy Butler, reconnaissant que son équipe n’avait pas su le mettre dans de bonnes dispositions offensives, comme l’illustre son 3/11 au tir. Mais pour Stephen Curry, le cœur du problème n’est pas là.

« C’est un joueur unique parce qu’il peut peser sur le jeu sans qu’on ne le remarque sur la ligne de stats », rappelle le leader de Golden State. « Il va trouver un moyen pour que tout le monde soit investi. Nous devons juste nous organiser autour de lui, mais ce soir, je ne pense pas que ce soit lui le problème : c’était nous, collectivement, en défense. Quand vous marquez plus de 130 points, vous devez gagner. »

Avec ce revers, les Warriors replongent sous la barre des 50 % de victoires (13 victoires pour 14 défaites) avant une double confrontation face à Phoenix, jeudi puis samedi.