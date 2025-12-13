Le duo Rudy Gobert – Julius Randle trop puissant pour Golden State

Malgré les absences d’Anthony Edwards et de Mike Conley, blessés, ce sont les Wolves qui prennent le meilleur départ grâce à un Julius Randle ultra agressif (18-12).

L’adresse de Stephen Curry, de retour après voir manqué les cinq derniers matchs de son équipe, remet les Warriors dans le coup mais la domination de Rudy Gobert à l’intérieur garde Minnesota devant au score (28-27).

Naz Reid (18 points, 7 passes) prend alors le relais pour débuter le deuxième quart temps. Il fait deux sur deux de loin mais l’absence de Rudy Gobert permet aux Warriors de trouver leur rythme en attaquant le cercle et de retrouver leur adresse pour prendre l’avantage (48-42). C’est Jaden McDaniels (17 points, 5 rebonds, 5 passes) qui réveille Minnesota. Julius Randle lui emboite le pas aussitôt et il faut un bon passage de la paire Pat Spencer (12 points) – Quinten Post (16 points) pour voir Golden State virer en tête à la pause (63-61).

Minnesota prend le contrôle

Les Wolves haussent leur intensité dès leur retour sur le terrain. Ils provoquent deux pertes de balles et débutent sur un 6-0 en l’espace de 70 secondes, terminé par un Gobert autoritaire (67-63). Frustré par ce début de mi-temps, Stephen Curry reprend les choses en main. Il fait danser Rudy Gobert pour aller au lay-up, et enchaîne par un 3-point, et un tir à mi-distance pour remettre son équipe devant (75-72).

Julius Randle répond alors à la star des Warriors. Il lance un 9-0 qu’il débute d’un tir primé et termine de deux passes décisives pour des 3-points de Jaden McDaniels et Donte Di Vincenzo (85-79) ! Cette fois, c’est au tour de Jimmy Butler (15 points, 8 rebonds, 5 passes), jusqu’ici discret, de s’inviter à la fête. Dans son sillage, Golden State termine la mi-temps sur un 12-3 pour mener de trois longueurs avant le dernier quart temps (91-88).

Stephen Curry trop esseulé

Après un passage difficile, c’est la jeune paire Rob Dillingham – Terrence Shannon Jr. qui lance un 20-5 de Minnesota pour calmer le Chase Center et donner le contrôle du match à Minnesota (108-96) !

C’est évidemment Stephen Curry qui tente de relancer la machine. Il marque cinq points de suite et un 8-0 redonne de l’espoir à Golden State avec moins de quatre minutes à jouer (110-106). Le Chef continue sur sa lancée et enchaine deux 3-points qui mettent les Warriors devant (115-114) !

Les deux dernières minutes appartiennent toutefois aux Wolves. L’ancien Warrior, Donte DiVincenzo, (21 points) imite son ancien coéquipier, Rudy Gobert postérize Quinten Post, et un 11-3 cinglant donne la victoire à Minnesota.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La taille de Minnesota fait la différence. Sans Draymond Green, ni Al Horford, les Warriors ont essayé de faire courir les grands gabarits de Minnesota, mais c’est bien la taille et l’envergure des Wolves qui a usé Golden State. Face à Quinten Post et une armée d’arrières, Rudy Gobert a dominé la raquette et Julius Randle a pesé de tout son poids sur la défense adverse en enchainant les attaques de cercle musclées. Minnesota a gagné la bataille de la peinture 66-44 et a eu assez d’adresse par Donte DiVincenzo en fin de match pour l’emporter.

– Le coup de chaud insuffisant de Stephen Curry. Absent depuis le 26 novembre, la star des Warriors est toujours aussi bouillant. Il a marqué 14 de ses 39 points (à 50% de réussite) en dernier quart temps pour effacer 12 points de retard mais il a manqué de jus dans les deux dernières minutes pour aller chercher le hold-up.

– Les jeunes Wolves déterminants. Alors qu’ils étaient sur le terrain quand les Warriors ont repris l’avantage en fin de troisième quart temps, Rob Dillingham et Terrence Shannon Jr. ont fait la différence en début de dernier quart temps. Chris Finch n’avait pourtant pas épargné son jeune meneur juste avant la dernière période, mais ce dernier a répondu de la meilleure manière. Terrence Shannon Jr. est venu l’épauler et les deux joueurs ont marqué 9 points lors du 20-5 de Minnesota qui a mis les Warriors dos au mur.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.