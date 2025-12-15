À Portland, Stephen Curry plante 48 points pour rien…

Les Warriors sont malades, et le retour de leur “Big Three” ne change rien ! Face à des Blazers mal en point depuis plusieurs semaines, les coéquipiers de Stephen Curry s’inclinent 136-131. Pourtant, le meneur All-Star a tout tenté, avec 48 points et 12 paniers à 3-points. Mais en face, Shaedon Sharpe et Jerami Grant plantent 35 points chacun avec… 12 paniers à 3-points aussi !

A l’entre-deux, on découvre que Steve Kerr a opté pour un cinq plus classique avec Quinten Post pour épauler Draymond Green dans la raquette et Moses Moody associé à Steph Curry et Jimmy Butler à l’extérieur. Dans la suite de sa perf’ face aux Wolves, Curry est déjà bouillant, mais il est encore et toujours esseulé.

Sidy Cissoko a toujours la main chaude, et il est épaulé par un duo Sharpe-Grant intenable. Steve Kerr est contraint de prendre un temps-mort, et les Blazers mènent déjà 20-14. C’est Brandin Podziemski qui secoue les Warriors, et Buddy Hield se charge de boucler le quart-temps pour un retard de trois petits points (34-31).

La suite sera très équilibrée, et au final, on assiste en deuxième mi-temps à un vrai concours à 3-points. A ce petit jeu, Stephen Curry est évidemment le meilleur, et il permet aux Warriors de prendre une avance de 10 points en début de quatrième quart-temps (109-99). Tiago Splitter se décide enfin à le prendre plus haut, et surtout de multiplier les prises à deux. Ces joueurs ont les cannes et l’envergure pour gêner Curry, et ça marche puisqu’ils passent un 12-0 avec un festival de Grant. Moses Moody stoppe l’hémorragie tandis que Curry va se reposer en prévision du “money time”. Podziemski s’occupe de prendre le relais à 3-points, et lorsqu’il revient en jeu, Curry constate que ces Warriors ont repris la main (121-119).

Curry se rate dans le “crunch time”

Débute alors un infernal chassé-croisé, et c’est Deni Avdija qui redonne l’avantage aux Blazers (127-126) sur un panier avec la faute. Curry lui répond à 3-points (129-127), mais c’est au tour de Grant de marquer lui aussi avec le lancer-franc bonus (130-129).

Stephen Curry, même pris à deux, cherche le KO à 3-points, et il se loupe. Jimmy Butler lui offre une chance de se rattraper mais Stephen Curry rate son lay-up ! Butler est au rebond, et il loupe deux claquettes de suite. Deni Avdija récupère la balle, et les Warriors font faute.

L’Israélien met ses lancers (132-129), et les Warriors ont 20 secondes pour égaliser. Sauf que Curry perd le ballon sur la prise à deux, et les Blazers filent vers la victoire (136-131). Leur première en quatre matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Stephen Curry seul au monde. Cette nuit, Stephen Curry a signé son 45e match à 40 points et plus depuis qu’il a fêté ses 30 ans. C’est un de plus que Michael Jordan et personne n’a fait mieux ! Dommage que sa prestation soit gâchée par deux choix contestables dans la dernière minute.

– Draymond Green à cran. De retour sur les terrains, Green était à cran ! Il a autant hurlé sur les arbitres que sur certains coéquipiers. Il perd 8 ballons, et il écope de sa traditionnelle faute technique.

– Une raquette solide. Cette nuit, Portland s’est présenté avec une raquette bien garnie, avec le retour du pivot titulaire Donovan Clingan et du pivot remplaçant Robert Williams III, absents pendant la majeure partie de la semaine en raison de blessures et de maladies. A eux deux, ils cumulent 14 points, 21 rebonds, 6 passes décisives et 3 contres. On retiendra cette passe de Clingan pour le alley-oop de Toumani Camara dans le “money time”.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.