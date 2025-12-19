Victor Wembanyama et les Spurs s’amusent contre les Wizards

Les Spurs ont profité de la venue en ville des Wizards jeudi pour oublier leur frustration de la finale de NBA Cup perdue contre les Knicks. Victor Wembanyama et les siens ont aisément dominé l’équipe de la capitale, leur quatrième succès consécutif puisque le match contre les Knicks ne compte pas dans le bilan de la saison régulière.

Comme à Las Vegas, Victor Wembanyama démarre sur le banc. Et Mitch Johnson fait même le choix, comme en demi-finale face au Thunder, de ne pas faire rentrer du tout sa star du premier quart-temps pour le préserver.

Cela ne pose de problème à Stephon Castle et Luke Kornet, agressifs vers le cercle en début de match. Le constat vaut aussi pour Alex Sarr et Kyshawn George côté Wizards, qui permettent aux visiteurs de ne pas se laisser décramponner trop tôt. Les Wizards font l’élastique une fois (de 18-11 à 20-20), puis deux, alors que les rentrées de Dylan Harper et Keldon Johnson redonnent un coup de fouet à l’attaque des Spurs. Le rookie profite du manque de protection de cercle de Washington sans Alex Sarr pour redonner neuf longueurs d’avance aux Texans (34-25).

Le show Wembanyama fait la différence dans le 3e quart-temps

Victor Wembanyama n’entre qu’après 15 minutes de jeu, alors que les Wizards ont recollé après un début de deuxième quart-temps poussif des locaux. Wemby laisse le jeu venir à lui, et opère surtout comme distributeur (seulement deux tirs tentés dont un superbe lay-up, trois passes décisives et deux contres).

Mais Washington s’accroche, avec un très bon Alex Sarr en leader offensif. Le Toulousain, 14 points à la mi-temps, offre une belle résistance à San Antonio et maintient les siens à une ou deux possessions de retard tout au plus, 57-53 pour les Texans, sur un alley-oop à la sirène.

Les joueurs de D.C. prennent même fugacement les commandes en début de troisième quart-temps (57-58) sur un lancer-franc de Bilal Coulibaly par ailleurs bien discret offensivement. Devin Vassell puis De’Aaron Fox, tout aussi maladroit que Bilal Coulibaly (6 points à 1/8), répondent à 3-points, et Mitch Johnson enlève les chaînes à son franchise player. A peine entré en jeu, Victor Wembanyama signe une claquette dunk énorme et lance son match. Son troisième quart-temps est un festival d’actions dingues à la sauce “Wemby” : tir lointain pour enfin faire passer les dix points d’avance aux siens, contre puis coast-to-coast conclu au dunk et nouveau contre sur le retour défensif. Le Frost Bank Center exulte et San Antonio prend davantage ses aises au score, +15 avec une nouvelle claquette du Français juste avant le buzzer (91-75).

Washington est à la rupture et reçoit les derniers coups dans le quatrième quart-temps. San Antonio a haussé le ton en défense et les joueurs de Brian Keefe ne trouvent plus de solutions.

Tout l’inverse des Spurs, avec l’adresse longue distance de Julian Champagnie, ou encore le talent de Dylan Harper et Stephon Castle en pénétration. Victor Wembanyama y ajoute une dernière action d’éclat, un dunk après avoir fait le tour de George. Un 13-2 met les Texans à l’abri pour de bon.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– 17 minutes ont suffi à Victor Wembanyama. Soucieux de faire revenir son joyau sans prendre de risques, Mitch Johnson a privilégié un temps de jeu réduit, pour que le Français joue demain en back-to-back contre Atlanta. Alors, Victor Wembanyama a tenté d’exploiter au mieux ses 17 minutes et 18 secondes de jeu avec un impact évident des deux côtés du terrain. Il termine à 15 points (6/11), 8 rebonds, 4 passes et 4 contres, mais surtout un +/- significatif de son apport quand les Spurs se sont envolés en deuxième période.

– Dylan Harper impressionne de nouveau. Que le basket semble parfois facile quand Dylan Harper est sur le parquet. Le rookie des Spurs signe un nouveau record en carrière avec 24 points, et sans forcer à 9/13 au tir, dont un intéressant 3/5 à 3-points, en seulement 23 minutes de jeu. Le deuxième choix de la dernière Draft s’impose bel et bien comme un “sixième titulaire” dans cette équipe. D’autant que tout le monde a participé à la fête avec 18 points pour Devin Vassell ou 17 pour Stephon Castle.

– Les Spurs prennent leurs distances. La défaite surprise de Houston contre New Orleans permet à San Antonio de compter deux victoires d’avance sur les Rockets, à la 4e place de la Conférence Ouest, ex-æquo avec les Lakers, 3es. Un matelas intéressant alors que se profilent deux matchs la semaine prochaine face au Thunder.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.