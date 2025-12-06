Stats & Highlights de la nuit | Un Tidjane Salaün record, des Clippers qui replongent

Encore une fois, les Blazers étaient dans le coup, Deni Avdija (35 points, 9 rebonds, 7 passes) leur ayant même donné cinq points d’avance à trois minutes de la fin chez les Pistons. Encore une fois, ils ont cédé dans le « money time », cédant finalement face à Cade Cunningham (29 points, 9 passes) et sa bande.

Aucun suspense à New York, où les Knicks ont débuté par un 23-0, le plus gros run pour commencer un match depuis 1997. De quoi passer une soirée tranquille face au Jazz, Guerschon Yabusele en profitant pour inscrire 11 points en 9 minutes alors que Mohamed Diawara compilait 2 points, 2 rebonds et 3 passes en 12 minutes.

Brandon Ingram transparent, les Raptors n’ont pas réussi à tenir le rythme face aux Hornets de Kon Knueppel (21 points à 5/9 de loin)… et Tijdane Salaün (21 points à 5/6 de loin), qui signe son record de points en NBA !

Le début de saison des Bulls est définitivement oublié, et ils enregistrent une sixième défaite de suite face aux Pacers d’un grand Pascal Siakam (36 points, 10 rebonds), bien secondé par Bennedict Mathurin (28 points).

Avec ses 28 points, Kevin Durant est devenu le 8e joueur à atteindre la barre des 31 000 points en NBA, et les Rockets n’ont fait qu’une bouchée des Suns, pour prendre la deuxième place de la conférence Ouest.

Les Clippers n’arrivent eux pas à enchaîner. Après leur victoire à Atlanta, les coéquipiers de Nicolas Batum (6 points, 3 rebonds, 4 passes) cèdent dans le money time sur le parquet des Grizzlies.

Enfin, les Bucks ont affiché toutes leurs limites face aux Sixers. Désormais sans Giannis Antetokounmpo, les joueurs de Doc Rivers n’ont pas tenu le rythme des Sixers. Tyrese Maxey (12 points) n’a même pas à eu à forcer, laissant le banc de Philadelphie (Quentin Grimes, Jabari Walker, Adem Bona) faire la différence.

Detroit – Portland : 122-116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

New York – Utah : 146-112

Toronto – Charlotte : 86-111

Chicago – Indiana : 105-120

Houston – Phoenix : 117-98

Memphis – LA Clippers : 107-98

Milwaukee – Philadelphie : 101-116

