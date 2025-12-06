Matchs
NBA
Matchs
NBA

Stats & Highlights de la nuit | Un Tidjane Salaün record, des Clippers qui replongent

Publié le 6/12/2025 à 7:43 Twitter Facebook

Avec ses 21 points à 5/6 de loin, Tidjane Salaün signe son record au scoring en NBA, et il a surtout aidé les Hornets à venir au bout des Raptors sur leur parquet.

James Harden et les ClippersEncore une fois, les Blazers étaient dans le coup, Deni Avdija (35 points, 9 rebonds, 7 passes) leur ayant même donné cinq points d’avance à trois minutes de la fin chez les Pistons. Encore une fois, ils ont cédé dans le « money time », cédant finalement face à Cade Cunningham (29 points, 9 passes) et sa bande.

Aucun suspense à New York, où les Knicks ont débuté par un 23-0, le plus gros run pour commencer un match depuis 1997. De quoi passer une soirée tranquille face au Jazz, Guerschon Yabusele en profitant pour inscrire 11 points en 9 minutes alors que Mohamed Diawara compilait 2 points, 2 rebonds et 3 passes en 12 minutes.

Brandon Ingram transparent, les Raptors n’ont pas réussi à tenir le rythme face aux Hornets de Kon Knueppel (21 points à 5/9 de loin)… et Tijdane Salaün (21 points à 5/6 de loin), qui signe son record de points en NBA !

Le début de saison des Bulls est définitivement oublié, et ils enregistrent une sixième défaite de suite face aux Pacers d’un grand Pascal Siakam (36 points, 10 rebonds), bien secondé par Bennedict Mathurin (28 points).

Avec ses 28 points, Kevin Durant est devenu le 8e joueur à atteindre la barre des 31 000 points en NBA, et les Rockets n’ont fait qu’une bouchée des Suns, pour prendre la deuxième place de la conférence Ouest.

Les Clippers n’arrivent eux pas à enchaîner. Après leur victoire à Atlanta, les coéquipiers de Nicolas Batum (6 points, 3 rebonds, 4 passes) cèdent dans le money time sur le parquet des Grizzlies.

Enfin, les Bucks ont affiché toutes leurs limites face aux Sixers. Désormais sans Giannis Antetokounmpo, les joueurs de Doc Rivers n’ont pas tenu le rythme des Sixers. Tyrese Maxey (12 points) n’a même pas à eu à forcer, laissant le banc de Philadelphie (Quentin Grimes, Jabari Walker, Adem Bona) faire la différence.

Boston – LA Lakers
Orlando – Miami
Atlanta – Denver
Cleveland – San Antonio
Oklahoma City – Dallas

Detroit – Portland : 122-116

Detroit Pistons / 122 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Tobias Harris 31 3/10 1/3 3/4 2 2 4 4 1 0 1 0 10 9
Jalen Duren 27 6/11 0/0 6/9 2 6 8 0 5 0 6 1 18 13
Duncan Robinson 34 4/7 4/6 2/2 1 6 7 0 2 2 1 0 14 19
Cade Cunningham 36 7/15 2/4 13/14 3 1 4 9 3 3 1 1 29 36
Caris LeVert 16 2/2 0/0 0/1 0 2 2 3 1 0 1 1 4 8
Isaiah Stewart 22 3/7 0/2 3/4 0 1 1 1 5 0 1 4 9 9
Ronald Holland II 21 6/11 3/6 2/5 0 3 3 0 4 1 1 0 17 12
Jaden Ivey 10 0/1 0/0 2/2 2 1 3 2 2 0 0 0 2 6
Daniss Jenkins 14 1/4 0/1 2/2 0 1 1 3 1 1 0 0 4 6
Javonte Green 4 0/2 0/1 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -2
Ausar Thompson 25 6/12 0/1 3/5 3 1 4 2 3 1 1 0 15 13
Total 38/82 10/24 36/48 13 24 37 24 29 8 13 7 122
Portland Trail Blazers / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Duop Reath 14 2/2 2/2 1/2 0 3 3 0 0 0 2 1 7 8
Caleb Love 12 0/3 0/2 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 -2
Kris Murray 28 0/2 0/2 0/0 3 3 6 1 6 1 2 0 0 4
Shaedon Sharpe 35 10/25 1/8 7/7 2 3 5 3 3 1 2 0 28 20
Rayan Rupert 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1
Toumani Camara 24 0/4 0/3 1/2 0 2 2 4 6 1 0 0 1 3
Jerami Grant 34 8/19 4/9 9/9 2 4 6 4 3 1 2 1 29 28
Robert Williams III 30 4/8 0/2 0/0 7 7 14 1 5 0 2 5 8 22
Deni Avdija 38 9/16 3/7 14/15 2 7 9 7 4 1 4 0 35 40
Sidy Cissoko 22 3/6 2/3 0/0 1 0 1 2 6 1 1 1 8 9
Total 36/85 12/38 32/35 18 30 48 22 35 6 17 8 116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

New York – Utah : 146-112

New York Knicks / 146 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
OG Anunoby 23 4/8 0/2 3/4 0 0 0 1 1 0 2 0 11 5
Josh Hart 28 3/6 0/3 2/2 1 5 6 6 1 1 2 0 8 16
Karl-Anthony Towns 22 5/11 4/6 4/4 1 8 9 4 1 1 1 0 18 25
Mikal Bridges 20 5/7 0/2 0/0 2 3 5 3 3 1 1 0 10 16
Jalen Brunson 31 9/17 6/9 9/9 0 2 2 4 2 0 0 0 33 31
Jordan Clarkson 31 5/13 2/5 4/6 2 2 4 5 3 2 2 0 16 15
Mohamed Diawara 12 1/2 0/0 0/0 0 2 2 3 0 1 0 0 2 7
Ariel Hukporti 12 2/2 0/0 0/0 0 4 4 0 3 0 0 0 4 8
Guerschon Yabusele 9 5/6 1/2 0/0 1 1 2 0 2 0 1 0 11 11
Miles McBride 22 7/11 7/10 1/1 0 3 3 2 3 0 0 1 22 24
Mitchell Robinson 16 2/2 0/0 0/0 3 4 7 1 1 2 1 1 4 14
Tyler Kolek 14 3/6 1/3 0/0 0 2 2 1 2 1 2 0 7 6
Total 51/91 21/42 23/26 10 36 46 30 22 9 12 2 146
Utah Jazz / 112 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Lauri Markkanen 26 5/13 2/6 6/6 3 6 9 2 0 0 0 0 18 21
Keyonte George 28 5/12 1/3 7/7 0 0 0 4 0 0 2 0 18 13
Isaiah Collier 24 4/5 1/1 4/5 0 0 0 7 0 0 0 0 13 18
Kyle Filipowski 30 2/7 1/5 5/6 2 6 8 3 2 2 1 0 10 16
Brice Sensabaugh 12 3/6 2/4 0/0 1 1 2 1 5 1 1 0 8 8
Kevin Love 17 2/5 2/4 1/2 1 1 2 1 2 1 0 0 7 7
Walter Clayton Jr. 19 4/9 3/6 0/0 0 1 1 4 3 0 1 0 11 10
Kyle Anderson 12 2/4 0/0 3/4 0 1 1 0 0 1 0 0 7 6
Svi Mykhailiuk 19 1/8 1/6 0/0 0 3 3 0 1 0 1 0 3 -2
Jusuf Nurkic 19 2/5 0/1 0/2 2 4 6 0 2 2 3 0 4 4
Airious Bailey 34 5/13 2/6 1/3 1 4 5 1 3 1 3 1 13 8
Total 35/87 15/42 27/35 10 27 37 23 18 8 12 1 112

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Toronto – Charlotte : 86-111

Toronto Raptors / 86 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Brandon Ingram 29 3/13 1/1 0/0 1 8 9 2 5 0 4 0 7 4
Scottie Barnes 31 6/15 1/5 0/0 0 3 3 5 2 1 4 1 13 10
Jakob Poeltl 22 2/5 0/0 1/2 3 4 7 1 3 2 3 1 5 9
Ja'Kobe Walter 25 0/7 0/3 2/4 0 4 4 2 4 3 1 0 2 1
Immanuel Quickley 31 11/22 4/10 5/5 0 3 3 4 2 1 1 0 31 27
Collin Murray-Boyles 19 3/4 1/1 0/0 1 1 2 1 3 0 4 0 7 5
Jamal Shead 21 4/12 1/4 0/0 3 2 5 1 0 2 2 0 9 7
Sandro Mamukelashvili 16 1/4 0/1 1/2 1 2 3 1 3 0 0 2 3 5
Gradey Dick 21 2/7 0/3 0/0 1 0 1 1 0 1 0 0 4 2
Jamison Battle 14 1/1 1/1 0/0 2 1 3 1 2 0 0 0 3 7
Garrett Temple 7 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 2
Jonathan Mogbo 4 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Total 34/92 9/29 9/13 12 29 41 19 25 12 19 4 86
Charlotte Hornets / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Kon Knueppel 32 7/12 5/9 2/2 0 3 3 7 2 1 4 1 21 24
Miles Bridges 32 5/11 1/6 4/5 0 9 9 5 1 1 2 0 15 21
Ryan Kalkbrenner 26 5/6 0/0 2/5 2 4 6 1 2 1 0 2 12 18
Brandon Miller 30 5/14 1/6 1/2 0 3 3 2 3 1 4 1 12 5
LaMelo Ball 12 4/9 0/4 3/3 0 2 2 3 0 1 2 0 11 10
Mason Plumlee 6 0/0 0/0 1/2 1 3 4 0 0 1 1 0 1 4
Sion James 14 0/0 0/0 3/4 0 3 3 1 3 2 1 1 3 8
K.J. Simpson 28 2/6 1/2 3/4 0 3 3 4 3 5 7 0 8 8
Moussa Diabate 16 1/2 0/0 1/2 2 2 4 1 0 0 1 0 3 5
Tidjane Salaun 22 6/8 5/6 4/4 0 3 3 1 3 1 0 1 21 25
Liam McNeeley 18 1/3 0/2 0/0 1 5 6 0 3 0 2 0 2 4
Antonio Reeves 4 1/3 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 0 0 2 2
Total 37/74 13/36 24/33 6 41 47 26 20 14 24 6 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Chicago – Indiana : 105-120

Chicago Bulls / 105 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Patrick Williams 26 3/9 2/4 1/2 1 2 3 0 4 0 1 0 9 4
Lachlan Olbrich 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julian Phillips 23 2/4 1/2 0/0 1 3 4 1 1 1 0 0 5 9
Matas Buzelis 35 5/8 0/3 9/9 2 10 12 2 2 1 6 1 19 26
Nikola Vucevic 26 3/7 2/3 0/0 0 4 4 2 1 0 0 0 8 10
Coby White 26 6/14 1/5 9/12 1 2 3 6 1 0 2 0 22 18
Josh Giddey 33 2/9 1/3 4/4 0 7 7 6 1 1 5 0 9 11
Jevon Carter 22 5/11 4/8 0/0 2 1 3 1 0 1 0 0 14 13
Zach Collins 21 3/5 1/2 1/2 3 3 6 1 4 0 0 0 8 12
Emanuel Miller 7 2/3 0/1 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 4 6
Dalen Terry 20 3/7 1/4 0/0 1 2 3 0 1 3 4 1 7 6
Total 34/77 13/35 24/29 11 35 46 21 15 7 18 2 105
Indiana Pacers / 120 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Bennedict Mathurin 38 9/16 6/11 4/4 0 5 5 3 4 2 2 1 28 30
Garrison Mathews 15 1/4 1/4 0/0 0 3 3 0 3 1 1 0 3 3
Pascal Siakam 32 13/24 5/7 5/7 3 6 9 1 2 2 3 0 36 32
Jay Huff 29 4/5 1/2 2/2 1 3 4 5 0 2 0 5 11 26
Andrew Nembhard 33 7/14 1/5 0/0 0 3 3 7 3 3 3 0 15 18
Jarace Walker 9 1/3 1/3 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 1
Isaiah Jackson 18 3/4 0/0 1/3 2 1 3 0 1 1 2 0 7 6
Ethan Thompson 34 4/6 3/5 0/0 0 2 2 3 4 1 0 2 11 17
T.J. McConnell 14 1/3 0/0 0/0 0 3 3 4 1 1 1 0 2 7
Johnny Furphy 16 1/4 0/2 0/0 0 1 1 1 3 0 0 0 2 1
Taelon Peter 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tony Bradley 1 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 3
Total 45/84 18/39 12/16 6 29 35 24 21 13 13 8 120

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Houston – Phoenix : 117-98

Houston Rockets / 117 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Kevin Durant 32 11/17 2/2 4/4 0 4 4 8 2 3 5 1 28 33
Jabari Smith Jr. 28 5/8 1/2 5/5 0 2 2 2 3 0 2 0 16 15
Steven Adams 30 2/4 0/0 0/0 3 5 8 3 5 2 1 2 4 16
Josh Okogie 16 3/3 0/0 0/0 0 4 4 1 1 1 2 1 6 11
Amen Thompson 32 12/17 1/1 6/6 0 4 4 1 0 0 3 0 31 28
Clint Capela 18 2/3 0/0 0/2 3 4 7 1 2 0 2 4 4 11
Jae'Sean Tate 19 3/6 2/2 0/0 0 2 2 1 3 0 2 0 8 6
Reed Sheppard 21 4/11 2/7 0/0 0 5 5 6 1 1 2 0 10 13
Aaron Holiday 29 3/3 2/2 2/2 0 1 1 2 1 2 2 0 10 13
Jeff Green 8 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0
JD Davison 7 0/3 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 -1
Total 45/76 10/18 17/19 6 34 40 25 20 9 21 8 117
Phoenix Suns / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Dillon Brooks 31 10/24 0/4 3/4 3 1 4 4 4 0 3 0 23 13
Royce O'Neale 20 0/4 0/4 0/0 0 2 2 2 1 1 1 0 0 0
Ryan Dunn 18 1/3 0/1 2/3 1 3 4 0 1 3 0 0 4 8
Jordan Goodwin 22 4/13 1/6 0/0 2 3 5 2 3 0 0 0 9 7
Oso Ighodaro 23 1/1 0/0 1/3 2 1 3 1 5 1 3 1 3 4
Nigel Hayes 15 1/4 0/1 0/0 1 1 2 0 0 1 0 0 2 2
Rasheer Fleming 8 1/5 0/3 1/1 0 2 2 0 1 2 0 1 3 4
Grayson Allen 26 3/12 1/7 2/2 0 2 2 0 3 1 3 0 9 0
Mark Williams 17 4/6 0/0 2/2 3 0 3 0 1 2 2 0 10 11
Collin Gillespie 29 5/13 1/7 2/2 1 1 2 3 1 0 1 0 13 9
Nick Richards 8 1/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2
Khaman Maluach 5 1/2 0/0 0/0 1 2 3 0 1 0 0 0 2 4
Jamaree Bouyea 18 7/11 2/3 2/2 1 1 2 1 1 1 0 0 18 18
Total 39/100 5/36 15/19 15 19 34 14 22 12 13 2 98

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Memphis – LA Clippers : 107-98

Memphis Grizzlies / 107 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jaylen Wells 27 7/11 3/5 0/0 0 3 3 0 1 1 2 0 17 15
Jaren Jackson Jr. 31 5/9 0/3 3/5 0 3 3 0 3 2 1 0 13 11
Zach Edey 29 4/9 0/0 2/3 2 7 9 1 2 0 2 2 10 14
Cedric Coward 28 10/18 1/6 2/2 1 13 14 5 0 1 1 0 23 34
Vince Williams Jr. 19 1/5 1/4 0/0 0 1 1 4 3 0 3 1 3 2
Kentavious Caldwell-Pope 19 1/1 1/1 2/2 0 0 0 6 0 1 0 0 5 12
Santi Aldama 25 3/9 0/3 1/2 0 6 6 4 2 1 3 0 7 8
Cam Spencer 29 7/11 3/5 0/0 1 4 5 7 2 1 2 0 17 24
Jock Landale 17 3/5 1/1 0/0 1 0 1 1 4 1 1 1 7 8
John Konchar 16 1/1 0/0 3/4 0 1 1 1 1 1 0 0 5 7
Total 42/79 10/28 13/18 5 38 43 29 18 9 15 4 107
LA Clippers / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Kawhi Leonard 34 10/23 2/9 2/2 0 8 8 4 2 1 1 1 24 24
John Collins 25 6/14 2/8 2/2 1 1 2 2 2 1 3 0 16 10
Ivica Zubac 35 4/6 0/0 2/2 1 5 6 1 3 1 2 0 10 14
Kris Dunn 21 0/1 0/0 0/0 0 3 3 3 1 2 1 0 0 6
James Harden 36 6/13 3/7 3/4 0 2 2 7 4 0 4 1 18 16
Nicolas Batum 31 2/7 2/7 0/0 1 2 3 4 2 2 2 0 6 8
Kobe Sanders 27 3/6 2/4 0/1 1 6 7 0 4 1 2 0 8 10
Kobe Brown 21 3/7 2/6 5/6 0 4 4 1 0 3 1 0 13 15
Cam Christie 10 1/3 1/3 0/0 1 1 2 0 0 0 0 0 3 3
Total 35/80 14/44 14/17 5 32 37 22 18 11 16 2 98

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Milwaukee – Philadelphie : 101-116

Milwaukee Bucks / 101 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Gary Trent Jr. 23 2/5 1/4 1/1 0 1 1 3 1 0 0 0 6 7
Pete Nance 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amir Coffey 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thanasis Antetokounmpo 1 1/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Andre Jackson Jr. 1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
Cole Anthony 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Bobby Portis 23 9/16 4/10 0/0 0 4 4 0 2 1 3 0 22 17
A.J. Green 15 0/4 0/4 0/0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 -3
Jericho Sims 30 1/1 0/0 0/0 4 6 10 0 2 0 2 1 2 11
Myles Turner 23 4/9 3/7 8/12 0 2 2 2 3 0 0 1 19 15
Kevin Porter Jr. 36 5/13 1/3 9/9 0 7 7 9 2 2 4 0 20 26
Ryan Rollins 35 6/13 2/2 2/2 1 5 6 7 3 4 2 0 16 24
Gary Harris 21 0/1 0/1 0/0 0 3 3 1 3 0 2 0 0 1
Kyle Kuzma 29 7/12 0/2 0/3 3 2 5 1 4 1 2 1 14 12
Total 35/76 11/33 20/27 8 30 38 26 21 8 16 3 101
Philadelphia 76ers / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Paul George 30 7/15 2/6 4/4 0 5 5 5 2 1 0 0 20 23
Dominick Barlow 21 1/6 0/2 4/4 2 2 4 2 3 1 2 0 6 6
Andre Drummond 23 2/4 0/2 1/2 3 3 6 2 3 2 2 0 5 10
VJ Edgecombe 24 4/8 2/4 2/2 0 4 4 1 4 0 0 0 12 13
Tyrese Maxey 37 5/14 0/3 2/2 2 1 3 4 2 4 2 1 12 13
Quentin Grimes 29 7/9 6/7 2/2 1 3 4 5 1 0 5 0 22 24
Jared McCain 23 3/10 2/8 0/0 0 6 6 4 2 2 0 0 8 13
Adem Bona 24 4/7 0/0 2/2 3 3 6 0 4 1 1 0 10 13
Jabari Walker 18 5/10 4/8 4/4 0 2 2 1 2 1 0 0 18 17
Kyle Lowry 10 1/3 1/3 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 3 3
Justin Edwards 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 39/86 17/43 21/22 11 30 41 25 24 12 12 1 116

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par la rédaction
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

LA Clippers en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

 
Afficher les actus NBA suivantes