Le Thunder stoppe sèchement la série de victoires de Dallas

Publié le 6/12/2025 à 6:37

NBA – Le Thunder a gagné les deuxième et troisième quart-temps de 30 points, derrière un Shai Gilgeous-Alexander (33 points, 10/12 aux tirs, 11/12 aux lancers-francs) quasi parfait, pour ne faire qu’une bouchée de Dallas (132-111).

shai gilgeous alexanderDans le sillage d’un Ryan Nembhard toujours aussi efficace, puis d’un Brandon Williams qui s’aventure avec réussite dans le cœur de la défense du Thunder, Dallas commence fort. Sa défense force même cinq ballons perdus, mais malgré tout, Shai Gilgeous-Alexander et Oklahoma City ne se laissent pas distancer (27-27).

Un tir primé de Klay Thompson redonne confiance aux Mavs, mais le Thunder prend les choses en main. Jalen Williams (15 points, 8 rebonds, 5 passes) et Ajay Mitchell lancent un 16-5, conclu par un 3-points d’Ousmane Dieng (43-35). Maladroit jusqu’ici, Cooper Flagg (16 points) permet à Dallas de réagir en se rassurant à mi-distance et aux lancers-francs, mais SGA devient intouchable. Ultra agressif, il marque neuf points en moins de trois minutes et le Thunder termine la mi-temps sur un 20-5 (63-48) !

Le rouleau compresseur tourne à plein régime et les Mavs n’ont aucune réponse. Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams et Chet Holmgren (15 points, 8 rebonds) s’amusent avec Dallas, et le Thunder débute le troisième quart-temps sur un 23-7 pour prendre plus de 30 points d’avance (86-55). Jason Kidd tente alors le tout pour le tout et donne le feu vert à Jaden Hardy (23 points). Le scoreur marque à foison, et les Mavs reviennent à -20 (86-66).

La réponse d’OKC est cinglante. SGA continue son festival, Ajay Mitchell l’imite et l’écart grimpe de nouveau (104-74). Comme souvent cette saison, le Thunder a plié le match en trois quart-temps et file tranquillement vers une 14e victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Shai Gilgeous-Alexander avait le contrôle total du match. Le MVP a donné le ton pour le Thunder… mais pas forcément pour de bonnes choses. Il a perdu deux ballons, manquait d’intensité et Dallas a pu rester au contact en premier quart temps. SGA a alors changé son approche. Il a agressé la défense des Mavs pour lancer la machine et n’a jamais relâché son effort. C’est avec cette combinaison d’agressivité et d’efficacité (33 points, 10/12 aux tirs) qu’il a posé son empreinte sur la performance de son équipe en deuxième et troisième quart-temps.

– Le calvaire d’Anthony Davis. Pour faire face à la taille de Dallas, Mark Daigneault avait décidé de commencer avec deux intérieurs, Chet Holmgren et Jaylin Williams, et de switcher sur tous les écrans. Face à cette défense, Anthony Davis a été transparent. Passif, il a subi la loi du Thunder. Il est resté muet jusqu’au début du money time pour seulement 2 points à 1/9 aux tirs et 0/2 aux lancers francs. C’est la première fois de sa carrière qu’il n’inscrit pas le moindre point avant d’entamer le dernier quart-temps.

– Du temps de jeu pour Ousmane Dieng. Avec les absences de Lu Dort, Alex Caruso, Isaiah Hartenstein, et également Isaiah Joe, le Français a fait une apparition en deuxième quart temps. Il a fait partie du groupe qui a fait le premier écart pour OKC. Il est également revenu plus tôt en deuxième mi-temps avant de participer au garbage time. Ousmane Dieng termine avec 7 points, 1 passe et 1 rebond, dans une prestation solide en 22 minutes.

Oklahoma City Thunder / 132 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Jalen Williams 24 5/11 1/3 4/4 1 7 8 5 4 1 1 0 15 22
Brooks Barnhizer 8 2/4 0/1 1/1 0 1 1 2 0 1 0 0 5 7
Jaylin Williams 19 1/4 1/4 1/2 0 3 3 3 2 1 0 1 4 8
Chet Holmgren 23 6/11 1/4 2/2 2 6 8 1 1 0 0 1 15 20
Cason Wallace 23 4/7 3/5 0/0 1 3 4 1 0 1 0 0 11 14
Shai Gilgeous-Alexander 28 10/12 2/2 11/12 0 5 5 6 4 0 2 1 33 40
Aaron Wiggins 20 5/8 1/2 0/0 1 1 2 3 0 0 0 0 11 13
Branden Carlson 22 4/6 1/2 0/0 1 5 6 3 2 0 0 0 9 16
Ajay Mitchell 23 3/7 1/2 2/2 0 0 0 2 3 1 3 0 9 5
Kenrich Williams 20 4/7 0/2 2/2 1 0 1 3 0 0 0 0 10 11
Chris Youngblood 9 1/2 0/1 1/1 0 4 4 0 4 0 0 0 3 6
Ousmane Dieng 21 2/5 1/2 2/2 0 1 1 1 1 0 0 0 7 6
Total 47/84 12/30 26/28 7 36 43 30 21 5 6 3 132
Dallas Mavericks / 111 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct Pts Eval
Naji Marshall 27 8/11 0/2 2/4 0 1 1 2 3 1 0 0 18 17
Caleb Martin 12 1/3 1/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1
Moussa Cisse 8 0/1 0/0 0/0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 3
Cooper Flagg 29 5/11 0/3 6/6 1 1 2 2 1 0 4 0 16 10
Ryan Nembhard 24 4/8 2/3 0/0 1 2 3 4 2 0 1 0 10 12
Klay Thompson 18 1/7 1/5 0/0 1 4 5 0 3 0 0 1 3 3
Dwight Powell 16 1/1 0/0 1/4 1 1 2 2 2 0 1 0 3 3
Brandon Williams 24 3/9 1/4 2/2 1 2 3 7 0 0 1 0 9 12
D'Angelo Russell 16 4/7 4/6 0/0 0 3 3 3 2 0 1 0 12 14
Jaden Hardy 20 8/13 5/9 2/2 0 2 2 2 1 0 1 0 23 21
Anthony Davis 24 1/9 0/0 0/2 4 4 8 6 1 0 2 1 2 5
Max Christie 22 5/6 2/3 0/0 0 3 3 0 1 1 0 0 12 15
Total 41/86 16/37 13/20 9 26 35 28 17 2 11 3 111

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

Par Melvin Karsenti
