Interview Ousmane Dieng : « Ce serait mentir de dire que c’est facile de faire une saison comme ça »

Pour sa quatrième saison à Oklahoma City, Ousmane Dieng profite du parcours historique de son équipe tout en étant toujours bloqué sur le banc. Lors des trois dernières saisons, le Français a joué en moyenne 11 minutes par match.

Sa présence sur le terrain est souvent liée à plusieurs absences de ses coéquipiers ou d’un écart conséquent en quatrième quart-temps. Cette nuit à Golden State, il a d’ailleurs enchaîné un quatrième « DNP » de suite.

L’ailier fait tout de même partie d’un groupe très soudé. Personne ne peut lui enlever sa bague de champion ou l’opportunité de faire partie de l’équipe qui peut réaliser le premier doublé depuis les Warriors en 2017 et 2018.

Avant la rencontre, nous avons discuté avec lui de ce début de saison dominateur, du record de victoires des Warriors et de son manque de temps de jeu.

Ousmane, vous avez entamé la saison en tant que champion NBA pour la première fois, est-ce que ça change quelque chose à votre approche collective ?

Non, je ne pense pas. Bien entendu, on est l’équipe à battre mais pour nous, on prend vraiment match après match. C’est cliché, mais c’est vraiment le cas. On sait qu’on ne peut pas uniquement se reposer sur le succès de la saison dernière pour gagner des matchs et essayer d’aller gagner un autre titre. Donc on reste vraiment concentré sur ça.

Votre entraîneur disait avant la rencontre que votre groupe sait comment gérer tout le bruit autour de votre titre et de votre début de saison. Est-ce que c’est difficile de passer outre malgré tout ?

Pas vraiment parce qu’on a cette philosophie depuis trois saisons. Même quand on n’était pas favoris, ou même quand on ne gagnait pas autant de matchs, on avait la même approche. Donc c’est une habitude qu’on a prise, et c’est devenu une seconde nature en quelque sorte.

Est-ce que vous avez remarqué un changement d’approche de vos adversaires ? On dit souvent que le champion doit faire face au meilleur niveau de ses adversaires. Est-ce le cas ou est-ce que votre domination crée de la crainte chez eux ?

Non quand même pas, c’est plutôt l’inverse. Comme tu l’as dit, chaque soir, on sait qu’on va recevoir le meilleur punch de nos adversaires et le staff a fait un bon boulot pour nous préparer à ça. Et dans un sens, ça nous aide à ne pas nous reposer sur nos lauriers. On sait que si on se relâche, on peut perdre donc ça nous permet de rester concentré.

« Pour l’instant je suis ici, donc je suis à 100% concentré sur le Thunder, sur comment je peux aider l’équipe à gagner, et on verra ce que la suite me réserve »

Vous avez commencé la saison avec 20 victoires en 21 matchs malgré l’absence de Jalen Williams en début de saison, et les blessures de Lu Dort, d’Alex Caruso et d’Isaiah Hartenstein. On connaissait votre profondeur de banc mais comment expliquez-vous que votre collectif ne baisse pas de niveau malgré les absences ?

Tout le monde reste prêt à jouer. Tout le monde connait son rôle et quand quelqu’un est absent, ça nous permet de rester sur le même niveau, avec la même énergie.

Personnellement, vous êtes dans la même situation que les dernières saisons. Est-ce difficile de rester concentré au quotidien quand vous ne savez pas si vous allez jouer ou quand vous devez compter sur les absences de vos coéquipiers pour avoir du temps de jeu ?

Bien sûr. Ce serait mentir de dire que c’est facile de faire une saison comme ça. Mais j’ai l’habitude malgré tout, donc je travaille pour pouvoir être prêt quand j’ai l’occasion de jouer. Et puis, on ne veut pas décevoir le reste de l’équipe, on veut s’assurer de pouvoir remplacer un autre joueur si besoin. Donc quoi qu’il arrive, je suis prêt.

Malgré tout le succès que vous avez connu ici, est-ce que vous avez des envies d’ailleurs, où vous ne gagnerez peut-être pas autant mais où vous pourriez avoir un temps de jeu plus régulier ?

Bien sûr, c’est humain. Malgré tout, je ne peux pas penser de cette façon. Je suis focalisé sur ce que je peux montrer quand j’en ai l’opportunité. Pour l’instant je suis ici, donc je suis à 100% concentré sur le Thunder, sur comment je peux aider l’équipe à gagner, et on verra ce que la suite me réserve.

Chet Holmgren a vu son début de saison dernière entaché par les blessures. Cette année, il a été déterminant sur le premier quart de la saison. Comment a-t-il progressé par rapport à la saison dernière ?

Il a eu deux grosses blessures lors des trois dernières saisons mais c’est quelqu’un qui bosse beaucoup. Il parle beaucoup aux entraînements, pendant les matchs également. Il nous apporte évidemment beaucoup des deux côtés du terrain.

Offensivement, on le sent plus incisif dans ses prises de décision.

Oui, c’était un de ses axes de progression sur lequel il voulait travailler cet été. Le coach en avait parlé, que ce soit pour Chet, mais aussi pour le groupe, de prendre de meilleures décisions, et de le faire plus rapidement également. Il le fait bien depuis le début de saison, et c’est une des raisons pour lesquelles on carbure autant.

Du point de vue collectif, si vous avez gardé la même base offensive, vous avez également amené un petit plus de mouvement cette saison. Qu’est-ce que ça amène de plus à votre attaque ?

Est-ce qu’on bouge plus qu’avant ? Je ne sais pas, peut-être. Pour nous, on ne le ressent pas. On a l’impression de faire la même chose que les années précédentes. Après on a des systèmes qui ont changé forcément, et puis c’est notre deuxième saison avec ce groupe donc ça aide mais notre base offensive est la même que l’année dernière.

« « On est vraiment une famille, une bande de potes » »

Défensivement, vous êtes de nouveau de loin la meilleure défense de la ligue. Cason Wallace a reçu le trophée du meilleur défenseur de la conférence Ouest pour les mois d’octobre-novembre. Plusieurs d’entre vous ont partagé la nouvelle sur les réseaux sociaux. On sent vraiment que vous êtes content du succès des uns et des autres. Ce n’est pas toujours le cas en NBA.

On est vraiment une famille, une bande de potes. On a tous plus ou moins le même âge. Tout le monde se pousse tous les jours. Par exemple, Cason (Wallace) et Caruso, ils font des concours d’interceptions pendant les matchs (il rigole). Que des choses comme ça, c’est drôle. Il y a vraiment une super ambiance et on prend beaucoup de plaisir à jouer ensemble.

Vous parlez des interceptions, vous avez une défense très agressive pour provoquer des ballons perdus. Est-ce que vous trouvez que de plus en plus d’équipes essayent de copier cette stratégie ?

Est-ce qu’ils essaient de nous copier ? Je ne sais pas. Après, le jeu devient de plus en plus physique et, d’ordre général, tout le monde essaie de jouer comme le champion en titre. Je suis concentré sur notre équipe, donc je t’avoue que je n’ai pas vraiment fait attention.

Vous jouez contre les Warriors ce soir. Vous avez un bilan de 20 victoires et 1 défaite. Ils détiennent le record de victoires sur une saison (73) et vous êtes partis sur des bases similaires. Est-ce que ce record est quelque chose auquel vous commencez à penser ?

En tant qu’équipe, ou pour mes coéquipiers, je ne sais pas. On n’en a jamais parlé dans le vestiaire par exemple. Moi j’y ai déjà pensé. C’est obligé. Les Warriors, c’est une équipe que je regardais quand j’étais petit et c’était une des meilleures équipes de l’histoire, donc forcément ça reste dans un coin de ma tête mais on n’en parle pas entre nous.

Avoir l’opportunité de battre ce record, est-ce que c’est quelque chose que vous réalisez ?

Je pense que je ne réalise pas encore. C’est quelque chose d’incroyable et j’espère qu’on va battre ce record, mais le plus important, ça reste le titre.

Enfin, vous êtes qualifiés pour les quarts de finale de la NBA Cup. Vous avez perdu en finale lors de l’édition précédente, est-ce que la gagner est un de vos objectifs de la saison ?

Tout à fait. Ça reste un objectif. Comme tu l’as dit, on a perdu l’année dernière en finale, donc c’est quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis il y a une belle récompense à la clé, en particulier pour nos joueurs en two-way contract. Ça reste une belle somme d’argent donc tout le monde est motivé pour aller gagner la coupe.

Propos recueillis à San Francisco.

Ousmane Dieng Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 OKC 39 14:35 42.0 26.5 65.2 0.5 2.2 2.7 1.2 1.1 0.4 0.7 0.2 4.9 2023-24 OKC 33 11:04 42.2 30.0 87.5 0.3 1.2 1.5 1.1 0.7 0.2 0.6 0.2 4.0 2024-25 OKC 37 10:57 43.2 32.4 68.8 0.5 1.7 2.2 0.8 0.9 0.5 0.5 0.2 3.8 2025-26 OKC 14 11:00 37.2 28.6 100.0 0.3 1.4 1.7 0.8 0.9 0.1 0.4 0.4 3.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.