Les Hawks finalement renversés par des Nuggets aux deux visages

Si Cam Johnson est le joueur de Denver le plus actif du début de match, il symbolise parfaitement la prestation des Nuggets dans les premières minutes : intéressant en défense, à la peine en attaque. Nikola Jokic rate tout à 3-pts, avec de gros écarts même, alors que les Hawks sont insolents derrière l’arc. Le premier quart-temps est alors à sens unique (41-23) et ça ne change pas vraiment dans le deuxième. Surtout avec un Vit Krejci aussi bouillant, à la gâchette facile, qui inscrit trois paniers primés en cinq minutes.

Jalen Johnson joue au chef d’orchestre, en prenant des rebonds et en mettant du rythme pour trouver ses coéquipiers. Nickeil Alexander-Walker en profite en transition ou à 3-pts, et tout est facile pour Atlanta, qui prend plus vingt points d’avance. Les Nuggets sont très mous, même si quelques petits ballons volés montrent qu’ils ne lâchent pas totalement. Mais ces 24 minutes ont été clairement dominées par les locaux (73-54).

Un 20-0 décisif

Au retour des vestiaires, ce n’est plus la même équipe de Denver. En 90 secondes, Nikola Jokic et ses coéquipiers montrent un autre visage et passent un 10-2. Qui se transforme en 19-4 en quatre minutes. Les Hawks, après des minutes sans panier, se tournent vers Zaccharie Risacher mais le triple MVP des Nuggets met la pression sur le Français et sa bande (103-94). Le match n’est plus le même. Les champions NBA 2023 non plus.

Ils déroulent en dernier acte, avec les paniers primés de Cam Johnson et Jamal Murray, qui permettent d’égaliser. Dans la foulée, Jonas Valanciunas claque un dunk, Murray frappe à mi-distance avec la faute. Ça déroule et, sans Jokic, les troupes de David Adelman passent un 20-0 ! L’essentiel est fait, il faut gérer maintenant. Nickeil Alexander-Walker trouve deux fois la cible à 3-pts, mais le « Joker » marque trois paniers qui donnent de l’air. Jamal Murray s’illustre en défense, avec un ballon volé, puis un contre sur « NAW » dans les dernières secondes, pour valider le succès de Denver (133-134).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La réaction de Denver. Fatigués, peu concernés ? Les Nuggets étaient à côté en première période. C’était lent, mou et rien ne semblait fonctionner, avec huit ballons perdus et 23% de réussite à 3-pts. Puis, en seconde période, on a revu la machine offensive qui tourne si bien. Un 12/20 à 3-pts après la pause et une sensation de vagues qui déferlent, de paniers qui ne cessent de renter. Une réaction de champion, même s’il faut souligner la force des Hawks, qui n’ont pas coulé mentalement face à ça et ont joué leur carte jusqu’aux dernières secondes.

– Nikola Jokic n’était plus le même joueur. Le Serbe est passé à côté de son premier acte. Ses tentatives à 3-pts étaient trop courtes, et encore, quand elles touchaient le cercle… Puis, en troisième quart-temps, il est plus agressif, avec 19 points à 7/7 au shoot. Le triple MVP en rajoute une couche dans le dernier quart-temps avec 11 points. Le calcul est simple : 30 points (à 84% de réussite au shoot) en deuxième période, pour 40 au total, avec 9 rebonds et 8 passes.

– L’énorme match de Jalen Johnson. L’ailier des Hawks a encore fait un très gros match. Moteur de l’attaque des Hawks quand tout allait bien en première mi-temps, il rejoint les vestiaires avec un triple-double, une première dans l’histoire de la franchise : 11 points, 12 passes et 10 rebonds. Il va finir avec 21 points, 18 rebonds et 16 passes. Jamais il n’avait délivré autant offrandes dans une rencontre et il n’y a que la défaite qui peut venir gâcher sa prestation.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.