À Cleveland, Tyson met KO les Spurs au troisième round

Pourtant en back-to-back pour un troisième match en quatre jours, les Spurs débutent pied au plancher avec un Devin Vassell en feu avec quatre tirs primés dans le premier quart-temps. A l’image d’Evan Mobley et Donovan Mitchell, les Cavaliers perdent des ballons, que les Spurs se chargent de convertir sur jeu de transition (20-14). Keldon Johnson et Jeremy Sochan alimentent le banc pour prendre jusqu’à 10 points d’avance (30-20). Mais les remplaçants des Cavaliers limitent la casse avec Craig Porter Jr et Dean Wade, et les Spurs ne mènent plus que de 5 points après douze minutes (35-30).

Les Spurs continuent d’appuyer dans le second quart-temps avec toujours Vassell pour frapper de loin, tandis que Dylan Harper distribue le jeu (58-53). Comme en premier quart-temps, le banc est efficace et il faut un grand Evan Mobley pour maintenir les Cavaliers au contact par son activité en attaque comme en défense. Même brouillons, les Cavaliers ne décrochent pas, et ils rentrent aux vestiaires avec huit points de retard (72-64).

Les Spurs matraqués dans la raquette

On ne sait pas ce que Kenny Atkinson ou Donovan Mitchell ont dit dans le vestiaire, mais c’est le jour et la nuit après la pause. On retrouve les Cavaliers de la saison passée par leur défense et leur agressivité. Résultat : en deux minutes, ils signent un 11-2 pour prendre les commandes (75-74).

Un joueur crève l’écran : Jaylon Tyson. Déjà aperçu juste avant la pause, il plante 16 points à lui seul, et les Spurs explosent. Leur attaque se fige, la circulation de balle disparaît et Cleveland signe un 44-19 sur ce troisième quart-temps pour atteindre les 20 points d’avance (108-88).

En quatrième quart-temps, les Spurs restent dans leur plan de jeu, et Julian Champagnie les ramène à -12 (114-102). Mais le duo Mobley-Mitchell combine bien pour éviter toute tentative de hold-up, et les Cavaliers s’imposent 130-117 avec sept joueurs à 11 points et plus, et une marque très bien répartie.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cleveland frappe où ça fait mal. Luke Kornet et Victor Wembanyama absents, la raquette des Spurs était fragile, et les Cavaliers en ont bien profité. Donovan Mitchell et ses coéquipiers ont ainsi inscrit 80 points dans la peinture ! Preuve que c’était une vraie stratégie, les Cavaliers n’ont pris que 26 tirs à 3-points, leur plus petit total de la saison. C’est deux fois moins que dans la défaite face aux Blazers…

– L’étincelle Tyson. Révélation des Cavaliers cette saison avec ses 12 points de moyenne, le “sophomore” a quasiment dominé les Spurs à lui tout seul dans le troisième quart-temps avec 16 de ses 24 points. Actif en défense et toujours en mouvement sans ballon, il signe un grand match avec un 11/15 au tir, 6 rebonds et 2 passes. Cette semaine, il a cumulé 65 points en trois matches à 72% aux tirs.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.