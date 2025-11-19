Matchs
Pronostics NBA | Misez sur Karl-Anthony Towns face à Dallas

Publié le 19/11/2025 à 18:58 Twitter Facebook

Paris sportifs – Depuis dix ans, pariez sur la NBA avec Basket USA et Unibet. Ce mercredi, les Knicks rendent visite à des Mavericks très affaiblis.

Karl-Anthony TownsToujours privés d’OG Anunoby, les Knicks pourraient récupérer Jalen Brunson à Dallas, alors que les Mavericks pourraient faire de leur côté avec beaucoup d’absents…

– Karl-Anthony Towns réussit une performance (Points + rebonds + passes) de 40 ou +, et son équipe gagne. Cote : 1.85

– Karl-Anthony Towns et Josh Hart réalisent un double-double. Cote : 4.00

Pariez en ligne sur la NBA avec :
29-Mai à 2:30Oklahoma City Thunder1.27pariez4Minnesota Timberwolves
30-Mai à 2:00New York Knicks1.54pariez2.44Indiana Pacers
