« Inépuisable », Joan Beringer se montre face à Jonas Valanciunas !

À peine rentré en jeu, il a posé un écran en tête de raquette pour Rob Dillingham. Joan Beringer a ensuite roulé vers le cercle, a été servi, et s'est envolé pour signer une finition technique malgré l'opposition de Tim Hardaway Jr. qui n'a pas obtenu le passage en force.

Le Français inscrivait là les premiers points de sa première sortie réussie en présaison, lors de la rencontre entre les Wolves et les Nuggets, remportée par sa formation (126-116). Sur la possession suivante, Joe Ingles sera cette fois à la création, pour envoyer le deuxième pivot français de l'équipe au « alley-oop ».

En seconde période, Rob Dillingham ou encore Terrence Shannon Jr. le trouveront pour signer deux nouveaux dunks sous les yeux d'un Jonas Valanciunas impuissant. Un pivot lituanien (6 points, 5 fautes, 4 ballons perdus) qui a aussi donné du boulot à la potentielle doublure de Rudy Gobert, les deux hommes se retrouvant en relais des deux pivots titulaires. « Il est tellement costaud, je ne pouvais pas le bouger », résume ainsi le rookie.

« Joan ne cesse jamais de jouer dur, il ne se fatigue pas »

Ce dernier, sur le plan comptable, a tout de même remporté ce premier sérieux duel dans la raquette, en finissant avec 14 points (6/8 aux tirs), 4 rebonds et 1 contre (5 fautes aussi) en 23 minutes.

Sa prestation donne ainsi des éléments de confirmation à Anthony Edwards qui a dit tout le bien qu'il pensait de lui plus tôt dans la semaine : « Joan ne cesse jamais de jouer dur, il ne se fatigue pas. Il a un moteur inépuisable. C’est ça qui va l’amener au niveau supérieur », lâchait l'arrière.

« La surprise pour tout le monde, ça va être les deux rookies qu’on vient de drafter. Ces deux gars vont être sacrément bons », s'enthousiasmait encore le leader de l'équipe, en incluant Rocco Zikarsky dans son propos. 17e choix de la Draft, le Français disait lui ne pas vouloir « mettre de limite » à son potentiel. « Je veux être l’un des meilleurs joueurs de la ligue et l’un des meilleurs défenseurs. C’est mon objectif », affichait-il.