Scottie Barnes va devoir partager la balle chez les Raptors

Cette saison, les Raptors s'apprêtent à voir Scottie Barnes évoluer dans un rôle légèrement différent sur le terrain, comme l’a expliqué son coach, Darko Rajakovic. Le Rookie de l'année 2022 et All-Star 2024, qui était au cœur de l’attaque l’an dernier, devrait en effet largement moins avoir la balle en main.

« Je pense que ce sera un peu moins qu’auparavant. (Immanuel) Quickley, RJ (Barrett), BI (Brandon Ingram) et Scottie, ils sont tous capables de porter le ballon, ils vont se répartir ces responsabilités cette saison », a ainsi répondu l'entraîneur lorsqu’on l’a interrogé sur la quantité de temps que Scottie Barnes passera à organiser le jeu.

L’arrivée de Brandon Ingram à Toronto va forcément modifier l'équilibre offensif de l'équipe. Et Darko Rajakovic a confirmé que Scottie Barnes allait devoir trouver des moyens d'être efficace sans le ballon.

« L’an dernier, Scottie jouait beaucoup avec le ballon, et cela va continuer. Mais lorsqu’il joue sans le ballon, en tant que poseur d’écran ou en position de finisseur, cela lui permet de prendre plus de rebonds offensifs et d’être efficace dans cette zone. Scottie est une force en transition et sur jeu rapide, lorsqu'il peut prendre rapidement position, et ses post-ups sont précieux, donc je pense qu’ils vont bien se compléter, lui et Ingram. »

Cette complémentarité entre Barnes et Ingram sera l’une des clés pour les Raptors. Scottie Barnes, par sa capacité à finir près du cercle et à créer en transition, doit offrir à Brandon Ingram de l'espace pour s’exprimer à mi-distance ou de loin. À l’inverse, Brandon Ingram doit aussi sortir les défenses de la raquette, pour aider son camarade.

Scottie Barnes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 74 35 49.2 30.1 73.5 2.6 4.9 7.5 3.5 2.6 1.1 1.8 0.7 15.3 2022-23 TOR 77 35 45.6 28.1 77.2 2.3 4.3 6.6 4.8 2.2 1.1 2.0 0.8 15.3 2023-24 ☆ TOR 60 35 47.5 34.1 78.1 2.4 5.9 8.2 6.0 2.0 1.2 2.8 1.5 19.9 2024-25 TOR 65 33 44.6 27.1 75.5 1.7 6.0 7.7 5.8 1.7 1.4 2.8 1.0 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.