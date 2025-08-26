PJ Washington bientôt prolongé par les Mavericks ?

Malgré l'arrivée de Cooper Flagg à la Draft, ou encore les présences d'Anthony Davis, Dereck Lively II et Daniel Gafford dans la raquette, il est « probable » que les Mavericks prolongent prochainement PJ Washington.

Cela pourrait même tomber dès vendredi, jour où il deviendra éligible à une re-signature (de 90 millions de dollars sur quatre ans, au maximum).

C'est le toujours bien informé Marc Stein qui nous l'apprend, tandis que plusieurs franchises apprécieraient le profil de l'intérieur de tout juste 27 ans. Certes productif (14.7 points, 7.8 rebonds, 2.3 passes, 1.1 interception et 1.1 contre, à 38% à 3-points) et polyvalent, il ne devrait pourtant plus faire partie du cinq de départ texan la saison prochaine. Lui qui s'y est installé depuis son arrivée, en février 2024.

En sortie de banc, PJ Washington représenterait cependant une option de choix pour Dallas, qui vise un long parcours en playoffs, en 2026. Néanmoins, il n'est pas non plus à exclure que le futur contrat de l'ancien joueur des Hornets soit utilisé dans un transfert, au regard de la concurrence chez les Mavs aux postes 3/4/5…

P.J. Washington Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 CHA 58 30 45.5 37.4 64.7 1.0 4.4 5.4 2.1 2.7 0.9 1.6 0.8 12.2 2020-21 CHA 64 31 44.0 38.6 74.5 1.5 5.1 6.5 2.5 2.7 1.1 2.0 1.2 12.9 2021-22 CHA 65 27 47.0 36.5 71.6 1.3 3.9 5.2 2.3 2.3 0.9 1.3 0.9 10.3 2022-23 CHA 73 33 44.4 34.8 73.0 1.0 3.9 4.9 2.4 2.6 0.9 1.5 1.1 15.7 2023-24 * All Teams 73 30 43.6 32.0 68.3 1.2 4.5 5.6 1.9 2.3 1.0 1.3 0.8 12.9 2023-24 * CHA 44 29 44.6 32.4 71.3 1.2 4.1 5.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.7 13.6 2023-24 * DAL 29 32 42.1 31.4 62.7 1.1 5.1 6.2 1.5 2.0 1.2 1.0 0.9 11.7 2024-25 DAL 57 32 45.3 38.1 72.2 1.4 6.3 7.8 2.3 2.3 1.1 2.1 1.1 14.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.