Les Sixers prêts à foncer sur Paul George cet été ?

Et si Paul George atterrissait dans les prochains mois à Philadelphie ? Rien d’impossible car, avec seulement Joel Embiid et (potentiellement) Paul Reed sous contrat en 2024/25, sans oublier Tyrese Maxey qui sera free agent protégé mais qui devrait se faire grassement prolonger, les Sixers auront beaucoup d’argent à dépenser cet été.

Par conséquent, « PG13 » pourrait recevoir un contrat max de la part de la franchise. Encore faut-il qu’il décline sa « player option » de 48.8 millions de dollars, à laquelle il peut toujours prétendre chez les Clippers la saison prochaine. Mais, comme précisé par le Philadelphia Inquirer, si l’ailier aux neuf sélections All-Star venait à entrer sur le marché, il ne manquerait pas de recevoir un intérêt prononcé des Sixers…

Plus ça traîne, moins ça sent bon pour LA ?

Pour l’heure, on se rappelle juste que Paul George, qui a déjà dit espérer finir sa carrière à Los Angeles, n’est pas encore parvenu à trouver un accord avec les dirigeants californiens, à l’approche du déménagement à Inglewood. Kawhi Leonard l’attend, mais les choses traînent et la frustration pourrait, à force, pousser l’ancien des Pacers et du Thunder à voguer vers d’autres cieux…

En attendant, le joueur de bientôt 34 ans se concentre sur la saison en cours et les Clippers, 4e de l’Ouest, auront besoin de lui et ses 22.8 points, 5.3 rebonds, 3.6 passes et 1.5 interception de moyenne (à 47% au tir, 41% à 3-points et 91% aux lancers-francs) pour aller loin en playoffs. En éliminant notamment les Mavericks au premier tour ?

Paul George Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2010-11 IND 61 21 45.3 29.7 76.2 0.6 3.1 3.7 1.1 2.1 1.0 1.2 0.4 7.8 2011-12 IND 66 30 44.0 38.5 80.2 0.9 4.8 5.6 2.4 2.9 1.6 1.8 0.6 12.1 2012-13 IND 79 38 41.9 36.2 80.7 1.1 6.5 7.6 4.1 2.9 1.8 3.0 0.7 17.4 2013-14 IND 80 36 42.4 36.4 86.4 0.8 6.0 6.8 3.5 2.5 1.9 2.8 0.3 21.7 2014-15 IND 6 15 36.7 40.9 72.7 0.7 3.0 3.7 1.0 1.8 0.8 2.0 0.2 8.8 2015-16 IND 81 35 41.8 37.2 86.0 1.0 6.0 7.0 4.1 2.8 1.9 3.3 0.4 23.1 2016-17 IND 75 36 46.2 39.4 89.8 0.8 5.8 6.6 3.4 2.8 1.6 2.9 0.4 23.7 2017-18 OKC 79 37 43.0 40.1 82.2 0.9 4.8 5.7 3.3 3.0 2.0 2.7 0.5 22.0 2018-19 OKC 77 37 43.8 38.6 83.9 1.4 6.8 8.2 4.1 2.8 2.2 2.7 0.4 28.0 2019-20 LAC 48 30 43.9 41.2 87.6 0.5 5.2 5.7 3.9 2.4 1.4 2.6 0.4 21.5 2020-21 LAC 54 34 46.7 41.1 86.8 0.8 5.8 6.7 5.2 2.4 1.2 3.3 0.4 23.3 2021-22 LAC 31 35 42.1 35.4 85.8 0.4 6.5 6.9 5.7 2.4 2.2 4.1 0.4 24.3 2022-23 LAC 56 35 45.7 37.1 87.1 0.8 5.3 6.1 5.1 2.8 1.5 3.1 0.4 23.8 2023-24 LAC 73 34 47.0 41.2 90.7 0.5 4.8 5.3 3.6 2.8 1.5 2.1 0.5 22.8 Total 866 34 44.0 38.5 85.4 0.8 5.5 6.3 3.7 2.7 1.7 2.7 0.4 20.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.