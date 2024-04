TJ McConnell, le spécialiste de la percussion

Tyrese Haliburton, Aaron Nesmith et Andrew Nembhard blessés, et Pascal Siakam indisponible, les Pacers se sont présentés face aux Kings avec seulement 11 joueurs, dont deux éléments en « two-way contract ». Parmi eux, le fidèle et toujours sous-estimé TJ McConnell.

Titularisé, l’habituel « back-up » de Tyrese Haliburton a fait sauter le premier rideau défensif par ses « drives », et les Kings n’ont jamais trouvé de solution pour ralentir son tempo. Les chiffres le prouvent : les Pacers ont inscrit 62 points dans la raquette. Des pénétrations qui ont aussi donné des positions ouvertes à 3-points, et Buddy Hield et ses coéquipiers en ont bien profité : 13 sur 33 de loin.

« TJ oblige la défense à faire un choix », souligne Myles Turner à propos des pénétrations de son meneur de jeu. « Il est tellement rapide et dynamique que c’est une tâche difficile pour n’importe qui ».

Des situations de 1-contre-5 pour libérer les shooteurs

Même discours chez Bennedict Mathurin : « C’était un élément important de notre jeu. T.J. peut aller jusqu’au cercle et cela crée beaucoup d’attention. Nous avons été assez efficaces parce que nous avons été capables de créer des situations de 1 contre 5. C’était bien de mettre la pression ».

Auteur de 20 points et 10 passes, TJ McConnell a aussi été décisif par sa défense. En première mi-temps, il limite De’Aaron Fox à 3 sur 8 aux tirs avec aucune passe à son actif. Le meneur All-Star termine à 8 sur 20 au tir.

« C’est l’un des meilleurs meneurs remplaçants que j’ai jamais vu en NBA » lâche carrément Rick Carlisle. « Il a un niveau de compétitivité tout à fait unique. … C’est un compétiteur redoutable et il joue un rôle essentiel dans ce que nous faisons ici. »