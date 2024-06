La fin d’une si longue attente pour les Nuggets

Une nouvelle franchise finaliste en NBA, cela n’arrive pas tous les jours. C’est donc un événement et dans le cas de Denver, c’est évidemment historique car les Nuggets courent après cette qualification depuis longtemps.

Très longtemps même puisque la franchise est arrivée en NBA en 1976/1977, au lendemain de la fusion avec l’ABA. Nikola Jokic et sa bande ont donc mis fin à 46 saisons d’attente ! Jamais une équipe n’avait autant patienté avant de rejoindre les Finals, indique ESPN. Un record qui sera peut-être battu un jour par les Clippers…

Ni jamais autant gagné de matches de playoffs sans flirter avec le Graal. Avant la victoire de lundi soir à Los Angeles, Denver affichait en effet 93 succès en playoffs.

La franchise du Colorado quitte enfin le club des équipes qui n’ont jamais disputé de finale NBA. Il en reste cinq : les Clippers (53 ans d’attente), les Wolves (34), les Hornets (33), les Grizzlies (28) et les Pelicans (21).

Si les trois premières ont déjà été proches, avec une qualification en finale de conférence (en 2021 pour Los Angeles, 2013 pour Memphis et 2004 pour Minnesota), pour Charlotte et New Orleans, il y a de la marge. Les Pelicans n’ont jamais fait mieux qu’une demi-finale de conférence (2008), tout comme les Hornets (1993, 1998, 2001 et 2002).