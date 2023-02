Stats & Highlights | Les Grizzlies et les Cavaliers sortent les muscles, les Suns et les Celtics faciles

Une série allait se terminer entre les Cavaliers et les Pelicans, et ce sont les premiers qui continuent de gagner, avec un cinquième succès de rang. Les Spurs aussi continuent, mais de perdre eux : onzième défaite d’affilée à Detroit…

Pas de problème pour les Suns et les Celtics. Ces derniers maintiennent ainsi un petit écart au sommet de la conférence Est, car les Bucks poussent derrière. Enfin, Memphis et un excellent Ja Morant ont repoussé les Wolves.

Indiana – Phoenix : 104-117

Battus à Atlanta, le jour du transfert de Kevin Durant, les Suns ont repris leur marche en avant à Indiana. Le trio Deandre Ayton – Devin Booker – Chris Paul inscrit 62 points dans une rencontre dominée du début à la fin par Phoenix.

La défense a été performante, en provoquant 15 ballons perdus des Pacers, et avec 19 rebonds offensifs, Ayton et sa bande ont toujours conservé leur avance. Quatrième victoire en cinq matches pour les hommes de Monty Williams, tandis que ceux de Rick Carlisle enregistrent une 14e défaite en 16 matches…

Detroit – San Antonio : 138-131 (après double prolongation)

Plusieurs fois, pendant les deux prolongations, les Spurs ont eu le match entre leurs mains. Mais ils n’ont pas réussi à le garder, dominés par un immense Jalen Duren. Devonte’ Graham, pour son premier match avec San Antonio, donne quatre points d’avance à 18 secondes de la fin de la première prolongation. Mais Bojan Bogdanovic inscrit un panier et deux lancers-francs pour égaliser.

Dans la seconde prolongation, Malaki Branham donne lui aussi quatre unités d’avance aux Texans. Encore une fois, Bojan Bogdanovic et aussi Isaiah Livers et Isaiah Stewart réagissent, Graham manque des tirs importants, et les Pistons s’imposent. Malgré ce succès, Killian Hayes n’a guère brillé avec 4 points à 1/11 au shoot.

Boston – Charlotte : 127-111

Trois semaines après avoir collé 51 points à Charlotte, Jayson Tatum a encore fait très mal aux Hornets, avec 41 points. Mais cette fois, il n’a pas été le seul puisque c’est Derrick White (33 points, record en carrière) qui a lancé Boston. Il a inscrit ses huit premiers tirs du match, 26 points avant la pause et les Celtics ont déroulé leur basket, en prenant plus de 20 points en première mi-temps.

Les Hornets auront un petit sursaut en fin de troisième quart-temps avec un 15-3, mais une fois Tatum de retour en milieu de dernier quart-temps, les finalistes 2022 ont assuré leur victoire. Sixième défaite de suite pour les joueurs de Charlotte.

Memphis – Minnesota : 128-107

Ja Morant et Anthony Edwards ont livré une belle bataille, notamment en première période, mais le premier était un cran au-dessus. Avec ses 20 points et ses trois paniers primés avant la pause, le meneur de jeu a donné des maux de tête aux Wolves. Memphis termine le deuxième quart-temps sur un 12-2.

La partie est toujours accrochée en troisième quart-temps mais les Grizzlies se détachent avant le dernier acte, avec un 9-0. La défense de Minnesota ne peut pas ralentir Memphis et Morant (32 points, 9 rebonds et 9 passes) et doit s’incliner. Deuxième victoire de suite pour les joueurs du Tennessee.

New Orleans – Cleveland : 107-118

Les deux équipes étaient en forme récemment, avec plusieurs victoires consécutives, mais les Cavaliers ont réalisé une sortie de patron pour stopper la dynamique des Pelicans. Portés par un Donovan Mitchell à déjà 21 points à la pause, les hommes de J.B. Bickerstaff prennent les commandes dès le premier quart-temps.

La défense de New Orleans est débordée et les Pelicans sont dominés, sonnés par l’intensité adverse. Les Cavaliers gardent leur avance toute la rencontre, sans trembler, et ils laissent les titulaires sur le banc pour filer vers une cinquième victoire de rang. Après trois victoires, CJ McCollum et ses coéquipiers ont pris une leçon.