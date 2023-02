Jimmy Butler terrasse Houston sur un alley-oop à la dernière seconde

Face à des Rockets déjà en vacances avec leur effectif uniquement composé de gamins, le Heat a attendu la toute dernière seconde pour s’imposer ! C’est Jimmy Butler, sur un système aussi bien dessiné qu’exécuté, qui inscrit le alley-oop de la victoire (97-95) ! Cruel pour Houston qui avait tenu tête au Heat pendant tout le match, et qui pensait avoir arraché la prolongation grâce à Jalen Green.

C’est la 8e victoire de suite à domicile de Miami, resté très sage le soir de la « trade deadline », et Jimmy Butler a été le grand monsieur du 4e quart-temps avec 10 de ses 16 points. À ses côtés, Tyler Herro (31 points, 9 rebonds et 8 passes) et Bam Adebayo (20 points) ont été les plus réguliers, tandis que Jabari Smith Jr. est le plus en vue à Houston avec ses 22 points et 8 rebonds.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– « CQ ». Le système exécuté sur la dernière touche est né dans la « bulle » du cerveau de Chris Quinn, fidèle assistant d’Erik Spoelstra, d’où son nom de « CQ ». A priori, il n’avait jamais été utilisé en match, et c’est Jimmy Butler qui avait demandé à ce qu’il soit intégré au « playbook » de l’équipe.

– Festival. On a bien cru assister à un concours à 3-points. Les Rockets et Heat ont débuté la rencontre par cinq paniers à 3-points, inscrits sur cinq possessions de suite ! En 70 secondes, ça dégaine de tous les côtés, et il faudra attendre plus de trois minutes pour voir un panier à 2-points. En l’occurrence, un dunk d’Adebayo. Ensuite, ça s’est très vite calmé puisque les deux formations vont cumuler un 19 sur 68 à 3-points, soit 28%.

– Vacances. Quand on dit que les Rockets sont déjà en congés, ce n’est pas une blague. Les dirigeants ont annoncé que l’équipe allait rester à Miami jusqu’à dimanche pour profiter de la Floride, et sans doute y regarder le Super Bowl dans un endroit sympa. Ils ont tout de même prévu de s’y entraîner… avant de rejoindre Philadelphie lundi.

TOPS/FLOPS

✅Tyler Herro. Quand il joue comme ça, on a l’impression de voir le Devin Booker d’il y a un ou deux ans. Il dirige le jeu, il est tout en contrôle et il est tout proche du triple-double.

✅ Bam Adebayo. Du bon Bam même s’il n’atteint pas la barre des 30 points. Il s’est concentré sur la défense sur Alperen Sengun, et il l’a bien perturbé.

✅ Jabari Smith Jr. Le meilleur des Rockets, et il a profité qu’Adebayo soit collé à Sengun pour profiter d’une plus grande liberté. Dommage qu’il s’entête à tirer autant de loin.

⛔Jalen Green. Certes, il avait égalisé à la dernière seconde, mais pour le reste, c’est vraiment médiocre.

LA SUITE

Miami (31-25) : back-to-back à Orlando ce soir.

Houston (13-43) : déplacement à Philadelphie lundi.