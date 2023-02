Mené par Kyrie Irving, le collectif de Dallas résiste au retour des Kings

Les Mavs version Kyrie Irving restent invaincus. Sous les yeux d’un Luka Doncic encore en civil, la recrue texane a mené Dallas vers une troisième victoire consécutive, la sixième sur ses huit dernières sorties, sur le parquet des Kings (114-122). Les Texans se rapprochent ainsi un peu plus de la troisième place à l’Ouest, toujours détenue par leurs adversaires du soir.

Sacramento, qui restait sur deux victoires de suite sur le parquet des Rockets, confirme ses résultats en mode courant alternatif de ces dernières semaines (cinq victoires en onze matchs). La pause du All-Star Game, qui n’en sera pas tout à fait une pour Domantas Sabonis et De’Aaron Fox donc, devrait faire du bien aux Californiens.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Kings en prennent 20 dès le premier quart-temps. Les visiteurs, qui ont inscrit le premier panier puis n’ont jamais été menés au score, ont imprimé un rythme de feu dès le premier jeu. Une vitesse de jeu généralement appréciée par les locaux mais qui ne leur a cette fois pas réussi. Après huit minutes de jeu, les Mavs ne menaient que de quatre points (17-21). Mais les quatre minutes suivantes vont être fatales aux Kings. L’entrée de Christian Wood, qui a signé dix points de suite, leur a fait beaucoup de mal. Il a alimenté la grosse adresse extérieure de son équipe à laquelle les Californiens n’ont pas su répondre. Résultat : après douze minutes, les visiteurs avaient inscrit… 45 points et menaient déjà de 20 points (45-25).

– Tentative de retour. Sacramento va traîner le boulet de cette entame catastrophique pendant quasiment toute la soirée. Encore menés de 18 points à la pause (56-74), les Kings ont commencé à se rapprocher à la fin du troisième quart-temps (87-101). Les efforts de la paire Fox – Sabonis ont continué à payer dans les minutes suivantes où les locaux ont réduit l’écart à seulement trois possessions (100-107). Mais Reggie Bullock, d’un « step-back » à 3-points, a calmé leur enthousiasme et Dallas a abordé le « money time » sans paniquer pour s’imposer.

– Beau duel de meneurs All-Star. Kyrie Irving et De’Aaron Fox ont tous les deux alimenté la marque en passant beaucoup de temps sur la ligne des lancers-francs. Le premier a laissé le jeu venir à lui et commencé par distribuer les bons ballons à ses coéquipiers. Maladroit en fin de rencontre (0/4), il termine avec son quatrième double-double de la saison. Le second a connu une bonne entame près du cercle mais s’est surtout fait remarquer dans la période où il est habitué à briller cette saison, le quatrième quart-temps. Il a activement participé à la tentative de « comeback » des Kings dans les dernières minutes mais son adversaire direct lui a répondu, en ne tremblant pas sur la ligne des lancers-francs.

TOPS/FLOPS

✅ Josh Green. Un match plein et avec peu de déchets pour l’arrière des Mavs qui s’est également signalé en défense. Il est l’un des sept joueurs de son équipe à avoir terminé avec 11 points ou plus.

⛔ L’adresse à 3-points des Kings. Avec près de 37% de réussite à 3-points et plus de 36 tentatives par match, Sacramento est l’une des meilleures équipes de la ligue dans le secteur. Elle ne l’a pas montré cette nuit avec un volume de tirs moins important et surtout une adresse bien en-deçà des niveaux habituels. Et heureusement que Terence Davis et Keegan Murray ont planté car le reste de l’équipe a affiché honteux 2/18 derrière l’arc… Les Mavs, eux, ont davantage brillé avec deux fois plus de tentatives converties.

LA SUITE

Kings (31-24) et Mavs (31-26) se retrouvent sur le même parquet dès la nuit prochaine.