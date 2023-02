10 sur 10 pour les Bucks après une autre démonstration à Los Angeles

Pour le dernier match de leur « road trip », les Bucks rentrent dans le match avec autorité (14-2). Leur énergie et leur concentration disparaissent pourtant rapidement. Ils perdent sept ballons et ne dépassent pas la barre des 40% de réussite, alors que Paul George mène un 22-4 qui place les Clippers devant (27-22).

Un dunk de Brandon Boston Jr met L.A à +8 mais le trio Brook Lopez – Giannis Antetokounmpo – Jrue Holiday domine le reste de la mi-temps. Dans son sillage, Milwaukee passe un 22-11 aux Clippers pour virer en tête à la pause (54-51).

Jusqu’ici maladroits, Paul George et Giannis Antetokounmpo règlent la mire. Deux 3-points du premier remettent les Clippers devant, mais neuf points du Grec, à 4/5 aux tirs, permettent aux Bucks de reprendre le contrôle du match (81-72).

Le temps fort de Milwaukee se confirme grâce à une adresse longue distance insolente. Javon Carter, Brook Lopez, Grayson Allen, Pat Connaughton et Jrue Holiday font tous mouche de loin et les Bucks prennent 18 points d’avance (106-88). Les Clippers ne s’en relèveront pas.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une pluie d’absents à cause des transferts. Actifs lors de la dernière journée des transferts, les deux équipes comptaient pas moins de neuf joueurs sur le départ ou pas encore arrivés. Aux Clippers, Wall et Jackson sont partis, mais Hyland, Gordon et Plumlee n’étaient pas en tenue. Idem à Milwaukee où Nwora, Hill et Ibaka ont fait leurs valises, et Crowder n’est pas encore arrivé. Ajoutez à cela les absences de Kawhi Leonard, Nicolas Batum, et Khris Middleton et nous voici avec deux équipes sérieusement diminuées.

– Le choix défensif de Ty Lue sur Antetokounmpo. Lors du dernier match entre les deux équipes, les Clippers avaient décidé de forcer le double MVP à être un scoreur, en n’envoyant quasiment aucune aide sur ses drives. Il avait fini le match avec 54 points. Cette nuit, Ty Lue a opté pour la même stratégie et… a reçu le même résultat. Si Giannis Antetokounmpo a été maladroit en début de match, il a vite rectifié le tir pour terroriser les défenseurs des Clippers et terminer avec 31 points.

– Dix victoires de suite pour Milwaukee. Depuis leur contre-performance contre Detroit (défaite 150-130), les Bucks n’ont plus perdu. Ils viennent d’enchainer une dixième victoire de suite, après avoir rendu une copie plus que parfaite sur ce « road trip » de trois matches à l’Ouest (+19 à Portland, +9 aux Lakers, +13 aux Clippers). Leur défense est montée d’un ton et Khris Middleton, comme 6e homme, comble à merveille les minutes de Giannis sur le banc. De bon augure avant le duel au sommet de la conférence Est lors de la Saint-Valentin, face aux Celtics.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. Il aura fallu un quart-temps au Grec pour prendre le pas de la défense. Il a terminé avec 35 points, 8 rebonds, et 6 passes.

✅ Brook Lopez – Jrue Holiday. Les lieutenants d’Antetokounmpo n’ont pas déçu. 22 points, 15 rebonds, et 3 contres pour le pivot. 19 points, 6 passes, 5 rebonds, et une défense intraitable sur Paul George.

✅ Brandon Boston Jr. Titulaire en raison des nombreuses absences, le joueur de deuxième année a saisi sa chance puisqu’il termine meilleur marqueur de son équipe avec 20 points à 9/13 aux tirs.

✅⛔ Paul George. L’All-Star a noirci la feuille de stat avec 19 points, 11 rebonds, et 6 passes mais il a été maladroit (7/23 aux tirs).

⛔ Ivica Zubac. Le pivot Croate s’est fait manger par Lopez, et il termine avec seulement 6 points et 8 rebonds.

LA SUITE

LA Clippers (31-28) : réception des Warriors mardi.

Milwaukee (39-17) : réception des Celtics mardi.