Stats & Highlights | Les Wolves se relancent, les Kings et les Pelicans avancent

Derrière les leaders que sont Nuggets et les Grizzlies, l’équipe en forme à l’Ouest en ce moment, c’est Sacramento. Leur calendrier aide évidemment, mais les Kings affichent désormais trois victoires de suite.

Devant eux au classement, les Pelicans ont écarté les Pistons. Plus loin, le Jazz a bataillé pour enchaîner un second succès de rang, face à Orlando, et les Wolves ont rebondi après leur défaite contre Detroit et maintenu la tête des Suns dans l’eau. Huitième défaite en neuf matches pour les finalistes 2021…

Detroit – New Orleans : 110-116

Jonas Valanciunas et Bojan Bogdanovic ont livré une belle bataille dans le premier quart-temps. D’un côté, le premier inscrit 13 points, de l’autre, le second répond avec 14 unités. En deuxième quart-temps, Killian Hayes (17 points) et les Pistons cèdent devant un 18-2.

Avec les absences d’Isaiah Stewart, Jalen Duren et Marvin Bagley III, Detroit n’a pas les armes pour résister à Valanciunas à l’intérieur. Ce dernier compile 33 points, à 12/15 au shoot, avec 16 rebonds. New Orleans s’impose logiquement.

Minnesota – Phoenix : 121-116

Anthony Edwards lance Minnesota avec sept points dans un 12-0 en premier quart-temps. Les Wolves ont pris le contrôle de le partie, ils ne lâcheront plus. Les Suns sont toujours handicapés par les absences et le retour de Deandre Ayton ne fait pas des miracles.

Le pivot est bien bloqué par Rudy Gobert (4 points et 12 rebonds) et il accumule les tentatives ratées. Ce sont Damion Lee (34 points) et Mikal Bridges (24) qui surnagent à Phoenix. Les troupes de Monty Williams reviennent tout de même à moins de dix points à deux minutes de la fin, mais Edwards (31 points) se charge de conclure l’affaire pour les Wolves.

Utah – Orlando : 112-108

Match étrange pour Lauri Markkanen. Le Finlandais a terminé le premier quart-temps avec 12 points, et surtout, il avait alors déjà inscrit la totalité de ses paniers de la partie ! La suite, ce ne seront que des lancers-francs et pourtant, il sera décisif en fin de match.

Le Jazz, qui enregistrait le retour de Collin Sexton, a dominé la rencontre et à six minutes du terme, il y a encore douze points d’écart. Markelle Fultz et le Magic se réveillent, infligent aux hommes de Will Hardy un 19-6 et passent devant. La victoire du Jazz est scellée en deux temps : d’abord Jordan Clarkson qui redonne l’avantage puis Markkanen qui repousse la tentative à 3-pts de Franz Wagner.

Sacramento – Houston : 139-114

Malgré une défense toujours en difficulté, les Rockets ont suivi le rythme en première période face aux Kings, notamment en limitant les pertes de balle. Sauf que, comme souvent, dans la durée, ça ne tient pas et après la pause, Houston craque.

Les ballons perdus s’enchaînent, les Kings retrouvent de l’adresse, Domantas Sabonis est superbe avec 19 points, 16 passes et 15 rebonds, et Sacramento inscrit 43 points en troisième quart-temps. Les expulsions en début de dernier acte, après un accrochage entre Malik Monk et Garrison Matthews, ne changent pas la dynamique du match et les Californiens s’imposent tranquillement.