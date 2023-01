Au bout de l’effort, New York résiste à Kyle Kuzma (40 points) !

Le très bon début de nouvelle année se poursuit pour les Knicks, qui la nuit dernière à Washington ont sécurisé un cinquième succès sur leurs six matchs joués en 2023 (112-108), et une sixième victoire en sept matchs en comptant leur victoire acquise à Houston le 31 décembre.

Très disputée, cette rencontre a logiquement trouvé son issue dans les dernières minutes du quatrième quart-temps, quand les Knicks, par la main de Julius Randle puis d’un Jalen Brunson une nouvelle fois XXL (34 points, 8 rebonds et 8 passes à 50% aux tirs), d’abord derrière l’arc pour le premier puis sur la ligne des lancers-francs pour le second, ont inscrit les paniers décisifs qui ont maintenu deux possessions d’écart et scellé la victoire.

En contrôle en première mi-temps, les Wizards ont perdu le momentum au retour des vestiaires mais n’ont pas démérité, jusqu’au bout. Notamment en effaçant dans la deuxième moitié du quatrième quart-temps un retard de 15 points, obtenu par les Knicks à l’entame du dernier acte après un 14-0, pour revenir à une possession. Sous l’impulsion d’un très grand Kyle Kuzma, auteur de sa deuxième meilleure marque en carrière avec 40 points, l’escouade de la capitale a tout donné mais a échoué de peu, dans un match qui ne s’est finalement pas joué à grand chose.

Avec ce succès, le 24e de leur saison, les Knicks s’affirment un peu plus à la 6e place de la conférence Est. Surtout que dans le même temps, les Pacers, leur principal concurrent pour ce dernier strapontin pour une qualification directe en playoffs, ont perdu face aux Hawks.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Sans adresse extérieure, les Knicks ont martelé dans la peinture. Auteurs d’un faiblard 8/29 derrière l’arc, les Knicks n’ont pas paniqué et sont passés au plan B en attaque : agresser les Wizards dans leur peinture. Une stratégie qui a fonctionné puisque les hommes de Tom Thibodeau ont marqué 50 de leurs 112 points dans cette zone, dont 29 pour le duo Jalen Brunson – Julius Randle. Soit davantage que le total des Wizards, auteurs de 28 points seulement dans la raquette de New York.

– Les Knicks voyagent bien. Vainqueurs pour la 13e fois en 21 matchs à l’extérieur, les Knicks ont le troisième meilleur bilan de la ligue en déplacement. Au Madison Square Garden, leur bilan est tout juste à l’équilibre (11-11). Même si cela laisse la place à une montée en puissance à domicile durant la deuxième partie de saison, c’est dans l’ensemble très bon signe, alors que le club est solidement installé à la 6e place de sa conférence, et que les victoires à l’extérieur constituent des éléments majeurs d’une qualification en playoffs.

TOPS & FLOPS

✅ Jalen Brunson & Julius Randle. Grand match des deux leaders des Knicks, auteurs de 57 des 112 points de leur équipe (34 pour le premier, 23 pour le second). Leur relation sur « pick-and-roll » a une nouvelle fois été le coeur névralgique de l’attaque pas toujours très variée et inspirée de Tom Thibodeau, et leur volume de jeu dans les autres domaines a aussi été décisif pour les Knicks (16 rebonds pour Randle, et 8 rebonds et 8 passes pour Brunson). Ce sont notamment eux, derrière l’arc et sur la ligne des lancers-francs, qui ont repoussé les Wizards durant les toutes dernières possessions du match.

✅ Immanuel Quickley. Replacé en sixième homme depuis le retour de blessure de RJ Barrett en milieu de semaine, le joker des Knicks a su maintenir son haut niveau de jeu des dernières semaines. Avec 18 points, 4 rebonds et 2 passes, et une défense sur l’homme brillante que la boxscore ne suffit pas pour relater, l’ancien de Kentucky a effectivement dynamisé les phases de jeu de son équipe, des deux côtés du terrain. Le MIP des Knicks, cette saison.

✅ Kyle Kuzma. Héros du match précédent des Wizards, contre les Bulls, « Kuz » a poursuivi sur sa lancée en s’offrant le deuxième meilleur match offensif de sa carrière, avec 40 points à 14/27 aux tirs et un 8/9 aux lancers-francs, sans oublier 7 rebonds et 7 passes. Malheureusement pas suffisant pour abattre les Knicks, tenaces dans le « money-time ». Mais l’ailier des Wizards a en tout cas livré sa meilleure performance individuelle de cette saison, possiblement de calibre All-Star.

✅⛔️ Kristaps Porzingis. Pour le premier match de la saison face à son ancienne équipe, le pivot letton a été fantomatique durant les trois premiers quart-temps, terminés avec 8 points à 3/14 aux tirs. Avant de monter en puissance dans le dernier acte, inscrivant notamment trois tirs primés pour alimenter le comeback (manqué) des Wizards. Défensivement, ce fut en revanche plus décevant, « KP » peinant à protéger le cercle alors que les Knicks n’avaient cesse de pénétrer dans la peinture pour conter leur maladresse derrière l’arc.

LA SUITE

– Wizards (18-25) : réception des Warriors, lundi soir (21h00).

– Knicks (24-19) : déplacement à Detroit, dimanche soir (19h00).