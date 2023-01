Sans Nikola Jokic, les Nuggets font leur loi sur le parquet des Clippers

Gagner sans Nikola Jokic ? Oui, les Nuggets sont capables de le faire. Y compris sur le parquet d’une équipe considérée comme l’une des sérieuses écuries de l’Ouest.

Alors que les Clippers étaient privés de Paul George, les hommes de Mike Malone ont commencé à prendre leurs distances en seconde période et ont beaucoup mieux abordé le « money time ».

C’est la cinquième victoire de suite pour Denver, qui consolide ainsi son statut de leader de sa conférence. Les Californiens, en revanche, confirment leur très petite forme du moment avec une septième défaite en huit rencontres et un bilan tout juste à l’équilibre…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le « money time » des Nuggets. À la pause, aucune des deux équipes n’avait pris le dessus sur l’autre (58-57). Les visiteurs ont commencé à prendre plusieurs possessions d’avance, grâce à leurs remplaçants, à la fin du troisième quart-temps (81-86). Mais ils ont le plus impressionné au cœur du dernier quart-temps en faisant preuve de maîtrise et de patience, malgré l’absence de leur leader. Très appliqués en défense, avec des passages en zone, ils ont contenu Kawhi Leonard et les siens à 22 points inscrits dans la période. Ils ont surtout signé un 10-0 décisif en milieu de quart-temps marqué par un panier primé de Jamal Murray puis une interception et une contre-attaque de Bruce Brown, avec la faute de John Wall, à l’origine de la passe ratée.

– Bilan équilibré sans Nikola Jokic. Pour la quatrième fois cette saison, les Nuggets devaient faire sans leur MVP, mis au repos pour gérer une douleur au poignet. Grâce à cette victoire, ils affichent maintenant un bilan équilibré de deux succès et autant de défaites en son absence. Ce bilan est bien meilleur que celui de l’an passé dans les mêmes circonstances : deux petites victoires en huit matchs.

– Bête noire des Californiens. Trois matchs et autant de défaites pour les Clippers face aux Nuggets cette saison. Après un revers de 10 points fin novembre sans leur duo Leonard – George, les Californiens en avaient pris 31 début janvier… En comptant les deux défaites de suite de la saison passée, les voilà avec cinq revers de suite face à Denver. Dernière occasion cette saison de vaincre ce début de « syndrome », le 26 février prochain sur le parquet des Nuggets.

TOPS/FLOPS

✅ Jamal Murray et Michael Porter. On aurait pu citer l’ensemble du cinq majeur des Nuggets, tant chaque élément a su apporter quelque chose pour compenser le principal absent, y compris DeAndre Jordan, de retour pour l’occasion. Mais le duo Murray – Porter a pris le plus de responsabilités. Même s’ils ont peu marqué dans la dernière ligne droite, le meneur a inscrit un tir primé important tandis que l’ailier a affiché une agressivité vers le cercle bénéfique sur la fin.

✅ La défense des Nuggets. En plus de collectionner les victoires, les hommes des Rocheuses enchaînent une cinquième rencontre de suite avec moins de 110 points encaissés. Nouvelle illustration cette nuit avec une défense qui a muselé progressivement ses adversaires : 34 points encaissés dans le premier quart-temps, puis 24, 23 et enfin 22. Kawhi Leonard en a été la principale victime. Après avoir affiché un gros volume pour démarrer (4/7 aux tirs), il n’a signé qu’un 1/3 dans le dernier quart-temps et a paru parfois emprunté, tandis que ses coéquipiers ont eu du mal à le servir.

⛔ Une partie du cinq des Clippers. Si Kawhi Leonard et Marcus Morris ont terminé 40 points inscrits au total, on ne peut pas dire qu’ils ont été beaucoup soutenus au « scoring » par les autres éléments du cinq qui terminent avec seulement 17 points marqués à 6/19 aux tirs…

DÉCOLLAGE POUR KAWHI LEONARD

« The Klaw » s’est offert le « poster » de la soirée sur la tête de Zeke Nnaji. Manque de bol pour ce dernier, il a pris la même punition quelques minutes plus tard en transition de la part de John Wall, main gauche cette fois.

LA SUITE

Clippers (22-22) : réception des Rockets, samedi.

Nuggets (29-13) : réception du Magic, dimanche.