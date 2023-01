Les Bulls domptés à domicile par le Thunder

OKC n’en finit plus d’impressionner. En « back-to-back » après sa victoire à Philly la veille, le Thunder a assuré le voyage et la victoire sur le parquet d’une pâle équipe de Chicago qui replonge dans le doute.

Les troupes de Mark Daigneault ont pris l’avantage d’entrée, s’appuyant notamment sur un Jalen Williams inspiré (11-21). Il a ensuite fallu résister au retour en force des locaux en fin de premier quart-temps, notamment grâce aux 3-points de Derrick Jones Jr et Coby White (31-33), puis au 11-3 passé par Chicago en début de deuxième acte (42-36).

Une mini-secousse rapidement digérée par OKC, qui a répondu par un 14-2 marqué par le dunk de Shai Gilgeous-Alexander et conclu par le lay-up de Luguentz Dort (54-68). SGA a remis le couvert dans la foulée en humiliant Zach LaVine d’une passe entre ses jambes pour le dunk de Jalen Williams.

On pouvait croire que les Bulls ne se relèveraient pas d’un tel affront, à -14 à la pause (58-72). Il y a pourtant eu une belle réaction d’orgueil en troisième quart-temps, avec l’apport notable de Patrick Williams dès le retour du repos, puis un 9-0 pour finir la période, avec un 3-points d’Alex Caruso qui a complètement relancé le suspense à 12 minutes du terme (90-91).

Malheureusement pour Chicago, ce sursaut sera sans suite. OKC n’a pas tremblé, et a repris son entreprise destructrice grâce à son collectif de Darius Bazley en passant par Josh Giddey à Aaron Wiggins sans oublier l’impeccable Shai Gilgeous-Alexander, symbole de la sérénité et de la confiance de cette jeune équipe.

Le 11-2 passé par le Thunder à cinq minutes de la fin (96-108) a ainsi privé l’United Center de « money-time ». Les 3-points de Jalen et Kenrich Williams ont accompagné le magnifique step-back Nowitzki-esque de Josh Giddey pour guider OKC jusqu’à la victoire, la 20e de la saison (110-124).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Deux dynamiques opposées. La différence a été criante entre deux équipes à la croisée des chemins. Avec Chicago d’un côté, qui donne l’impression que chaque panier est un exploit, et OKC de l’autre, avec un plan de jeu établi, des forces identifiées et une sérénité contagieuse. On sent le poids du collectif dans les performances du Thunder, et l’absence de ce même collectif dans les contre-performances des Bulls.

– Un match de séries. Le match s’est découpé entre différents temps forts, et OKC en a compilé bien plus pour s’adjuger la victoire, entre le 14-2 passé avant la pause pour répondre au 19-3 aligné par Chicago entre la fin du premier et le début du deuxième quart-temps et le 11-2 qui a permis au Thunder de se faciliter la fin de match. Reste à savoir si la série de trois défaites de Windy-City va elle aussi s’éterniser au regard du calendrier à venir.

TOPS/FLOPS

✅ Le tandem SGA-Giddey. Classe, sérénité, confiance et talent. Tels sont les premiers termes qui viennent à l’esprit pour résumer le match de la propulsion arrière d’OKC. Plus de 20 points chacun à 50% ou plus de réussite, 6 passes décisives chacun, quatre rebonds de plus pour Josh Giddey, quatre interceptions de plus pour SGA. Un vrai régal à regarder, sauf si on supporte Chicago !

✅ Jalen Williams. Le rookie a livré l’un des meilleurs matchs de sa saison. Mis en confiance d’entrée, il a signé des passages remarqués pour terminer à 22 points, 8 rebonds et 3 passes décisives.

⛔️ Zach LaVine. Souffrance, frustration et bien sûr maladresse, c’est forcément un tout autre champ lexical choisi pour imager la prestation bien terne de Zach LaVine. L’absence de DeMar DeRozan aurait pu le libérer, elle l’a figé. L’arrière n’a pas brillé par la qualité de ses choix, donnant parfois lui aussi l’impression de devoir réussir un exploit pour scorer. Plutôt étrange alors qu’il semblait enfin revenu dans le droit chemin.

LA SUITE

Chicago (19-24) : les Bulls vont recevoir le champion en titre ce dimanche à 21h30.

Oklahoma City (20-23) : le Thunder a rendez-vous à Brooklyn ce dimanche soir (minuit).