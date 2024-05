Avec un Shai Gilgeous-Alexander de gala, le Thunder punit les Sixers

Avec une adresse à 3-points présente d’entrée, le Thunder rentre bien dans son match. Les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander sont adroits, ce qui permet à OKC de prendre 11 points d’avance assez rapidement (18-7). Mais voilà, sous l’impulsion du duo Harden-Emibiid (8 points chacun), Philadelphie va rentrer petit à petit dans son match. L’avantage du Thunder va alors fondre. Le premier quart-temps se termine sur un score de parité (35-35).

Problème pour Philadelphie : Joel Embiid prend sa troisième faute dès le deuxième quart-temps et il est contraint de faire un long passage sur le banc.

Le Thunder va alors en profiter pour reprendre une dizaine de points d’avance (51-41). Avec un énorme Shai Gilgeous-Alexander, auteur de 17 points à 6/9 au tir à la pause, OKC rentre aux vestiaires avec un avantage mérité (67-57).

Les Sixers se réveillent dès le début du 3e quart-temps en démarrant par un 13-0, un « run » qui leur permet de prendre les devants (70-67). Les hommes de Mark Daigneault ne paniquent pas et reprennent 7 points d’avance notamment grâce à une démonstration de Shai Gilgeous-Alexander, auteur déjà de 21 points au milieu du troisième quart-temps (85-78).

Philadelphie se perd et n’y est plus, alors qu’en face OKC ne rate rien. Le Thunder est sur un « run » impressionnant (28-7) et l’écart monte jusqu’à 19 points (99-80). À l’issue du troisième quart-temps, le Thunder mène 101-85.

Sur un dunk de Joel Embiid, les Sixers reviennent à 10 points du Thunder avec moins de six minutes à jouer (114-104). Le Camerounais marque quatre nouveaux points successifs pour ramener les siens à seulement 6 points (114-108). Un comeback avorté car Oklahoma City va gérer la fin de match comme il faut pour s’imposer 133-114.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’adresse au tir du Thunder. Ils ont débuté le match par un 4/5 à 3-points. Après ça, l’adresse n’a jamais vraiment disparu du match, et les pourcentages sont propres : 51% au tir dont 44% à 3-points.

– Les Sixers gênés par les fautes. Perturbés dès le début par le sifflet des arbitres, les joueurs de Doc Rivers ne sont jamais vraiment rentrés dans ce match. Joel Embiid a pris sa troisième faute au cours du 2e quart-temps, ce qui lui a valu de nombreuses minutes sur le banc. Tyrese Maxey a pris sa quatrième faute très tôt dans le 3e quart-temps, et lui aussi a dû passer pas mal de minutes assis aux côtés des remplaçants.

TOPS/FLOPS

✅ Shai Gilgeous-Alexander. Alors qu’il signe sa meilleure saison en carrière, il a été tout simplement inarrêtable face aux Sixers : 37 points à 10/16 au tir, combinés à 8 rebonds et 6 passes décisives.

✅ Josh Giddey. Il a contrôlé le jeu en mettant également des paniers dans des moments cruciaux pour calmer les coups de chaud des Sixers : 20 points à 7/14 au tir ainsi que 8 passes décisives.

✅ Mike Muscala. Le « facteur X » en sortie de banc avec le meilleur +/- du match à +24. Il est notamment auteur d’un joli 3/5 à 3-points.

✅ Joel Embiid. Limité par des problèmes de fautes, il a tout de même livré sa production habituelle de niveau MVP : 30 points à 10/17 au tir ainsi que 10 rebonds.

✅ James Harden. Nouveau double-double impressionnant pour le barbu qui confirme sa bonne forme : 24 points à 5/10 à 3-points mais surtout 15 passes décisives !

⛔️ PJ Tucker. Il a été effacé durant toute la rencontre : 0 point en 21 minutes avec seulement un seul tir tenté !

⛔️ Matisse Thybulle. 0 point, 0 rebond, 0 passe décisive pour lui en 11 minutes de jeu sans aucun tir tenté ! Son rôle est toujours flou, il a même eu le pire +/- du match avec -27…

LA SUITE

Sixers (25-16) : Déplacement chez le Jazz dans la nuit de samedi à dimanche (3h)

Thunder (19-23) : Back-to-back chez les Bulls (2h)

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.