Les Warriors explosent les Spurs devant 68 323 spectateurs !

Des Warriors concernés entament le match sur un 17-4. Il faut attendre cinq minutes pour voir les Spurs marquer leur premier panier du match. Romeo Langford lance alors un 9-0 qui relance les Texans mais l’adresse extérieure des remplaçants de Golden State leur permet de garder la tête (33-28).

Passé par cette salle en 2018, lors de la finale NCAA, le duo Jordan Poole – Donte DiVincenzo enfonce le clou et permet à son équipe de prendre 13 longueurs d’avance en débutant la deuxième période sur un 16-8 (49-36). Josh Richardson et Doug McDermott gardent les Spurs en embuscade mais les hommes de Steve Kerr ne relâchent pas la pression et deux lay-up de Klay Thompson et Jordan Poole leur donnent 14 points d’avance à la pause (74-60).

Deux marchers de Golden State donnent de l’élan aux Spurs au retour des vestiaires. Ces derniers reviennent à deux possessions mais sept points de suite de Klay Thompson lancent un 23-7 qui met les Spurs K.O. debout (101-79) !

L’écart atteint les 25 unités en fin de troisième quart temps et les Warriors terminent le match en roue libre pour retrouver le chemin de la victoire (144-113).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’attaque des Warriors retrouve son équilibre. Après avoir pris près de 60% de leurs tirs à 3-points lors de leurs trois derniers matchs, les Warriors ont profité de la poreuse défense de San Antonio pour attaquer le cercle en dribble ou par des coupes. À la pause, ils avaient pris 38% de leurs tirs au cercle, bien au dessus de leur moyenne cette saison (25%), à 16/19 aux tirs. Ils ont terminé le match avec 70 points dans la raquette, 55% de réussite aux tirs, 33 passes décisives, et huit joueurs au dessus des dix points.

– L’apprentissage difficile des Spurs. Cette saison, Gregg Popovich fait office d’éducateur plus que d’entraineur pour les jeunes Spurs. San Antonio possède la pire défense de la ligue, le deuxième pire bilan de la conférence Ouest, et le quatrième pire bilan de la ligue. Les Warriors, qui sortaient d’une défaite désastreuse face à Phoenix, ne leur ont laissé aucune chance, comptant jusqu’à 39 points d’avance. Leurs fans ont cependant répondu présent et ils comprennent qu’ils sont parmi les favoris pour pouvoir drafter Victor Wembanyama en juin prochain. Un de leurs fans avait d’ailleurs pris de l’avance en floquant le maillot noir des Spurs avec le nom du français.

– 68 323 spectateurs, nouveau record NBA. Les Spurs ont fêté la 50e saison en NBA en retournant à l’Alamodome pour battre le record NBA de spectateurs pour un match, détenu jusqu’ici par les Hawks et le Georgia Dome lors d’un match contre les Bulls de Michael Jordan en 1998 (62 046). Les Spurs avaient joué dans l’Alamodome, stade de football américain, de 1993 à 2002. D’ailleurs, le premier match NBA dans cette enceinte s’était déroulé le 5 novembre 1993 contre ces mêmes Golden State Warriors. De nombreuses légendes des Spurs, y compris David Robinson, Tony Parker et Manu Ginobili, étaient présentes pour marquer cette soirée historique.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Poole – Donte DiVincenzo. Les deux joueurs sont sortis du banc et ont donné le ton pour le deuxième cinq. Ils ont respectivement terminé avec 22 points, 7 rebonds, 5 passes, et 25 points et 6 passes.

✅ Kevon Looney. Le pivot des Warriors continue d’enchainer les bonnes performances. Cette nuit, il a terminé en double-double avec 14 points et 10 rebonds.

✅ Tre Jones. Le meneur des Spurs est le plus en vue avec 21 points.

⛔ Jeremy Sochan. Les Warriors ont complètement ignoré l’intérieur des Spurs loin du cercle et ils ont eu raison. Jeremy Sochan a terminé avec 4 points à 2/9 aux tirs.

LA SUITE

Golden State (21-21) : déplacement à Chicago dimanche.

San Antonio (13-30): réception des Kings dimanche.