John Collins climatise Indiana à la dernière seconde

Confronté à d’incessantes rumeurs de transferts depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, John Collins reste à ce jour un joueur des Hawks, professionnel et concentré sur la gagne.

Illustration cette nuit, puisque c’est lui qui a permis à son équipe de s’imposer (113-111) chez les Pacers, en déviant du bout des doigts le ballon dans le panier, après un rebond offensif et juste avant le buzzer.

Avant ça, Trae Young (26 points, 11 passes), De’Andre Hunter (25 points), Onyeka Okongwu (18 points, 20 rebonds, 4 contres) ou encore Dejounte Murray (18 points, 8 rebonds, 6 passes) se sont avérés extrêmement précieux pour répondre au collectif adverse (six joueurs à 10 points ou plus), emmené par le rookie Bennedict Mathurin (26 points) en l’absence de Tyrese Haliburton.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— John Collins se rachète sur le fil. Héros de la soirée, l’intérieur des Hawks (7 points et 8 rebonds en 27 minutes) a, grâce à son game winner inscrit à la dernière seconde, réussi à faire oublier (c’est relatif) une prestation auparavant très compliquée. Limité à seulement 2/9 aux tirs, il a ainsi peiné à prendre le dessus offensivement sur Isaiah Jackson, Jalen Smith, Oshae Brissett ou même Bennedict Mathurin, tout en souffrant défensivement face à eux. Heureusement, tout s’est arrangé (ou presque) en fin de match.

— Indiana peut regretter sa maladresse. Indécise jusqu’à la dernière seconde, cette affiche entre les Pacers et les Hawks va laisser les locaux avec quelques regrets en tête. Car, en ne shootant qu’à 40% aux tirs et surtout 23% à 3-pts (7/30), les joueurs de l’Indiana ne se sont pas facilités la vie en arrosant ainsi. Ils ont eu beau dominer dans la peinture (64 points à 40), provoquer et réussir des lancers (24/29) ou arracher des rebonds offensifs (19) pour compenser leur manque de réussite extérieure, rien ne remplace quelques paniers primés salvateurs dans le jeu. D’autant qu’en face, Atlanta a terminé à 16/33 de loin (49%)…

TOPS/FLOPS

✅ Onyeka Okongwu. Sans Clint Capela, le jeune pivot des Hawks continue de prendre de l’épaisseur dans la rotation de Nate McMillan au fil des matchs. Cette nuit, auteur d’un gros double-double, il a ainsi signé l’une de ses meilleures sorties en carrière. Omniprésent de chaque côté du parquet, en démarrant tambour battant (14 points, 8 rebonds après un quart-temps) et sans avoir l’air d’être rattrapé par la fatigue (39 minutes), « Nyeka » confirme donc là toute son importance dans cette équipe d’Atlanta. À force, la question de l’avenir de Capela dans l’effectif risque de se poser sérieusement…

✅ Bennedict Mathurin. Tyrese Haliburton absent, au même titre que Myles Turner, les Pacers avaient besoin qu’un joueur reprenne le costume de leader de l’effectif. On aurait pu s’attendre à ce que Buddy Hield ne s’en charge, mais c’est finalement le rookie d’Indiana qui a pris le leadership du groupe. Agressif (8/11 aux lancers) et en réussite au shoot (9/18 aux tirs), il s’est notamment attelé à remettre les hommes de Rick Carlisle dans le match, dans les second et troisième quarts-temps, quand ils étaient dans le dur car menés d’une dizaine de points au tableau d’affichage.

⛔ Le duo Nembhard/Duarte. Parfais symboles de la maladresse des Pacers, en général et à 3-pts, Andrew Nembhard et Chris Duarte ont pour le moins déchiré la feuille cette nuit, sur les lignes arrières : 13 points en cumulé, mais à seulement 4/25 aux tirs, dont 2/12 à 3-pts… Clairement pas le genre de performance qui aidera à faire oublier Tyrese Haliburton, malgré toute leur bonne volonté. À voir si Rick Carlisle retentera l’expérience, même si ses nombreuses absences sur les postes extérieurs ne l’aident pas.

⛔ Le banc d’Atlanta. Face au trio T.J. McConnell — Oshae Brissett — Jalen Smith, auteur de 44 points en cumulé, les remplaçants des Hawks (19 points à eux quatre) n’ont pas tenu le choc et apporté des minutes bien moins qualitatives. Au regard des prestations ratées de Bogdan Bogdanovic, AJ Griffin, Jalen Johnson et Aaron Holiday, Nate McMillan a donc été forcé de tirer sur les organismes de ses titulaires. En particulier le quatuor Trae Young — Dejounte Murray — De’Andre Hunter — Onyeka Okongwu, où tous ses membres ont disputé entre 34 et 39 minutes.

LA SUITE

Indiana (23-20) : back-to-back contre Memphis, dans la nuit de samedi à dimanche (01h00).

Atlanta (20-22) : back-to-back à Toronto, dans la nuit de samedi à dimanche (01h30).