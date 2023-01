Stats & Highlights | Douze de suite pour les Nets, les Wolves respirent enfin

Avec sa douzième victoire de rang, décrochée facilement face aux Spurs, Brooklyn se rapproche de Boston au sommet de la conférence Est. Il n’y a désormais plus qu’une victoire d’écart entre les deux équipes.

Un peu plus loin au classement, Indiana continue de surprendre avec une quatrième victoire de suite. De son côté, Jerami Grant et les Blazers ont écarté les Pistons.

Les Wolves ont enfin mis un terme à leur série noire. Après six défaites de rang, les joueurs de Chris Finch ont en effet réussi à gagner… et face au leader de l’Ouest, Denver, en plus.

Indiana – Toronto : 122-114

Les Raptors ont rapidement pris 13 points d’avance dans cette rencontre, avant de lâcher du terrain et d’encaisser un 24-10 en fin de première période. Résultat : c’est Indiana qui est devant à la pause. Les Canadiens réagissent avec un 20-2 en troisième quart-temps !

Avec une faute, O.G. Anunoby réveille Bennedict Mathurin, qui enchaîne six points pour redonner une possession d’avance à l’entame du dernier acte. Le rookie symbolise la domination du banc des troupes de Rick Carlisle (54 points contre 7 pour Toronto). Tyrese Haliburton, désormais à l’aise pour faire la différence dans le « money time », inscrit le panier à 3-pts qui donne de l’air aux Pacers et ces derniers s’imposent.

Brooklyn – San Antonio : 139-103

Toujours aucun problème pour les Nets. Kyrie Irving (27 points) a parfaitement lancé Brooklyn avec 15 points et 6/6 au shoot en premier quart-temps. La défense des Spurs est débordée et les Nets prennent plus de dix points d’avance.

En début de deuxième quart-temps, San Antonio encaisse un 14-0. L’écart est fait et il ne bougera plus, donc Kevin Durant (25 points et 11 passes) et sa bande peuvent filer tranquillement vers une douzième victoire de rang, sous les yeux notamment de Kylian Mbappé.

Minnesota – Denver : 124-111

Les Wolves évoluaient sans D’Angelo Russell ni Naz Reid, mais les Nuggets étaient fatigués après leur victoire face à Boston la veille. C’était frappant en première période, où Jamal Murray (pourtant absent face aux Celtics) n’a pas marqué alors que ses coéquipiers ont éprouvé des difficultés pour trouver le cercle.

Après la pause, le double MVP et son meneur de jeu se montrent, mais Anthony Edwards fait encore plus fort avec 15 points, dont 10 des 12 derniers du troisième quart-temps. Minnesota a fait le break et va tenir jusqu’au bout. Petit match pour Rudy Gobert, avec 8 points et 4 rebonds.

Portland – Detroit : 135-106

Jerami Grant (36 points) avait visiblement envie de briller face à son ancienne équipe. L’intérieur de Portland a inscrit 19 points en première période mais les Pistons ont plutôt bien résisté. C’est après la pause que les choses sont devenues compliquées pour les joueurs du Michigan.

Detroit perd six ballons dans le troisième quart-temps quand Jerami Grant enfonce le clou avec 13 nouveaux points.

Il est bien secondé par Anfernee Simons et ses 14 unités dans ce quart-temps. Les troupes de Dwane Casey sont dans les cordes et le dernier acte est encore plus mauvais : 8 ballons perdus et seulement 13 tirs tentés. Victoire facile pour Portland.