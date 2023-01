Avec seulement 6 points à son compteur après trois quart-temps, Tyrese Haliburton n’avait pas encore pesé de tout son poids face aux Clippers. Il a attendu le dernier acte pour montrer son meilleur visage, avec 18 points. Surtout, le meneur de jeu d’Indiana a inscrit 11 points dans les trois dernières minutes pour dominer l’équipe de Los Angeles.

« Son quatrième quart-temps a été monstrueux », commentait Rick Carlisle pour l’Indy Star. « 18 points. Il a fait tout ce qui est possible et imaginable. C’était magnifique à regarder. »

Ce fut aussi une confirmation, car dernièrement, l’ancien des Kings est particulièrement décisif, après avoir raté deux séquences de suite. Face aux Cavaliers puis aux Knicks (les 16 et 18 décembre), Tyrese Haliburton avait déçu avec deux petits points marqués (aucun shoot inscrit) en dernier quart-temps dans ces deux défaites.

Depuis, il a enchaîné les belles prestations. Face à Boston, le 21 décembre, il marque ou passe sur les neuf derniers points de son équipe pour assurer la victoire d’Indiana. Deux jours après, il marque le panier à 3-pts de la gagne contre le Heat. Enfin, avant ce match contre les Clippers, le 27, il avait inscrit 12 points en dernier quart-temps pour écarter les Hawks.

« Très souvent, en NBA, le dernier quart-temps, c’est donner la balle à un joueur et le laisser faire les actions », explique Tyrese Haliburton. « Je trouve que le staff et mes coéquipiers ont été très bons, après le match contre New York, pour clarifier ce qu’on voulait faire en fin de rencontre. Et comment je pouvais faire mieux, car je n’aimais pas ma façon de conclure les matches. Je manquais des tirs et je n’avais pas le contrôle comme dans les premiers quart-temps. »

« Des joueurs comme lui, comme Luka Doncic ou Reggie Miller sentent quand c’est leur moment »

C’est justement ce que Rick Carlisle attendait de son joueur dans ces moments décisifs : qu’il prenne le contrôle des opérations et le jeu à son compte. Ce qui n’est pas toujours facile quand on a la passe dans le sang.

« Que je fasse nos actions et que je commande plus », précise le meilleur passeur de la ligue sur les directives de son coach. « On l’a vu quelques fois, j’ai eu des séquences d’isolation, où j’ai demandé aux gars de me laisser de l’espace. La question de l’équilibre est constante. Il n’y a pas de solution parfaite, j’ai posé la question à énormément de gens et personne n’a la réponse. C’est une question de sensations, selon les besoins de l’équipe. »

Depuis ces deux défaites consécutives de mi-décembre, Tyrese Haliburton brille (27.3 points à 55% de réussite au shoot, 50 % à 3-pts, et 7.8 passes de moyenne) et les Pacers aussi avec cinq victoires en six matches.

« C’est un savant du basket », déclare son coach. « Des joueurs comme lui, comme Luka Doncic ou Reggie Miller sentent quand c’est leur moment. C’est n’est pas forcément lui à chaque fois, parfois, il va faire une passe qui va mener à un panier. Sa volonté de gagner est spectaculaire pour un jeune joueur. C’est incroyable de le voir grandir à chaque match. »