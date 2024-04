C’était Reggie Miller déguisé en Tyrese Haliburton !

La dernière fois que Tyrese Haliburton avait croisé la route du Heat, il avait vécu une soirée cauchemar. C’était le 12 décembre dernier, et il avait terminé la rencontre avec petit point marqué et un terrible 0 sur 9 aux tirs ! La faute à Bam Adebayo qui l’avait empêché de s’exprimer sur les situations de pick-and-roll. Cette nuit, Tyrese Haliburton retrouvait Miami, et sa vengeance a été aussi terrible que parfaite !

Le leader des Pacers plante 43 points avec 10 paniers à 3-points, et surtout il inscrit le panier de la gagne à 2 secondes de la fin pour permettre à Indiana de s’imposer 111-108. Vainqueurs des Celtics mercredi, les Pacers confirment leurs ambitions, et ils retrouvent un bilan positif (17 victoires – 16 défaites), tandis qu’en face, le Heat retombe dans le négatif (16 victoires – 17 défaites).

« Il fallait que je réponde, et j’avais ce match en tête » a lancé Tyrese Haliburton. « Il fallait que je réagisse. La dernière fois que j’avais affronté ces gars, ils m’avaient vraiment maîtrisé. Je voulais leur répondre comme il fallait, pour prouver que je peux être le joueur que je souhaite être et que les autres pensent que je peux être. »

Sa réponse aura été au large avec d’abord 17 points à 5 sur 9 à 3-points en première mi-temps. Le meilleur passeur de la NBA n’a pas pris un shoot à l’intérieur de l’arc ! Et il va poursuivre son festival de loin après la pause.

À la fin du 3e quart-temps, il en est déjà à 30 points avec 8 tirs primés, et dans le quatrième quart-temps, il égale puis bat ce record de franchise avec ce dernier shoot lointain pour finir à 14/20 aux tirs, dont 10/16 à 3-points !

« Les plus grands joueurs trouvent un moyen de trouver un tir » commente Rick Carlisle sur ce tir de gagne. « On a dessiné un système simple, et il a fait le geste pour créer ce petit espace pour placer ses pieds et shooter. J’étais juste placé derrière lui, et tout semblait OK. Cela donnait l’impression que ça allait faire « swish ». »

Et ça a fait « swish » !

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.3 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.9 3.5 4.3 9.6 1.9 1.9 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.5 1.2 1.6 2.5 0.5 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 Total 260 33 47.8 39.3 85.6 0.7 3.1 3.7 8.8 1.3 1.5 2.3 0.6 17.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.