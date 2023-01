Avec un immense Joel Embiid (42 points et 11 rebonds), les Sixers prennent leur revanche sur les Pelicans

Deuxième revers de suite pour les Pelicans, après une série de cinq victoires consécutives, battus à Philadelphie par les Sixers (120-111), qui prennent ainsi leur revanche après la victoire de Zion Williamson et sa bande lors de la première manche à New Orleans, dans la nuit de vendredi à samedi dernier.

Un Zion Williamson, justement, qui a tenu son rang (26 points, 6 rebonds et 7 passes), mais n’a pas pu faire grand chose face à Joel Embiid, ce dernier piétinant sans vergogne la peinture des Pelicans, avec 42 points et 11 rebonds.

Plus largement, le match a été très qualitatif offensivement, les deux équipes dépassent les 48% de réussite aux tirs, avec des lieutenants et « role-players » qui se sont montrés sous leurs meilleurs jours des deux côtés (32 points pour le banc des Sixers, 31 pour celui des Pelicans).

Dans une rencontre ainsi peu portée sur la défense, et dont l’écart final était assez faible, la différence pour les Sixers s’est faite derrière l’arc et sur la ligne des lancers-francs, les hommes de Doc Rivers inscrivant quatre tirs primés et sept lancers-francs de plus que leurs adversaires.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un bon retour de Tyrese Maxey devant les siens. Blessé le 18 novembre, le « dragster » des Sixers avait fait son retour en fin de semaine dernière, face aux Pelicans justement, en Louisiane. Cette deuxième manche contre les hommes de Willie Green marquait donc son retour devant son public. Ovationné à son entrée, puisqu’il demeure dans un rôle de sixième ou septième homme pour le moment, l’ancien de Kentucky a compilé 12 points et 2 passes. Maladroit et parfois dans la précipitation (5/14 aux tirs et 3 pertes de balle), il a cependant été important dans le quatrième quart-temps, inscrivant un tir primé et deux paniers près du cercle pour aider son équipe à repousser les Pelicans en fin de match.

– Joel Embiid a remporté le choc des titans. Face à un Zion Williamson très bon lui aussi, mais malheureusement sorti définitivement à un peu plus de six minutes de la fin à cause d’une alerte à la cuisse droite, le Camerounais a été une nouvelle fois étincelant, lui qui depuis le début de la saison est un candidat au trophée de MVP. D’une grande justesse aux tirs (15/24 aux tirs, dont 2/3 derrière l’arc), il a bien sûr fait le plus gros de ses dégâts dans la peinture, où il a inscrit 26 de ses 42 points, sans oublier 10 lancers-francs (sur 10 tentatives), poussant les pivots adverses à commettre beaucoup de fautes (6 pour Jonas Valanciunas, 4 pour Willy Hernangomez et 3 pour Jaxson Hayes).

TOPS & FLOPS

✅ James Harden. Dans une très bonne dynamique depuis son retour début décembre, le meneur des Sixers n’est pas passé loin d’enchainer un cinquième double-double de suite, avec 27 points et 8 passes. Plus meneur de jeu que jamais auparavant dans sa carrière, « The Beard » est le partenaire de « pick-and-roll » parfait pour Joel Embiid, puisque les défenses doivent « choisir leur poison » quand il décide d’attaquer le cercle plutôt que de servir le pivot. Il a d’ailleurs, comme d’habitude, fait une belle moisson sur la ligne de réparation : 8/10.

✅ Georges Niang. Shooteur fiable (40% derrière l’arc cette saison sur 5.6 tirs par match), l’ancien ailier-fort du Jazz est un élément sobre, parfois sous-estimé, mais très important de l’attaque des Sixers, dont le coeur est le « pick-and-roll » entre James Harden et Joel Embiid. Durant ce match, il a parfaitement tenu son rôle d’archer, en convertissant 5 de ses 9 tentatives derrière l’arc ! Sans compter 5 rebonds et 4 passes, pour signer un très bon match « all-around ».

⛔️ Devonte’ Graham et Jose Alvarado. Les deux meneurs remplaçants des Pelicans ont été décevants, n’apportant, en cumulé, que 2 petits points en relais d’un bon CJ McCollum (26 points et 6 passes). Même s’ils ont compilé 8 passes, leurs prestations n’ont pas été à la hauteur.

LA SUITE

– Sixers (22-14) : réception des Pacers, dans la nuit de mercredi à jeudi (01h00)

– Pelicans (23-14) : réception des Rockets, dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00)