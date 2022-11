Adroit à 3-points, Scottie Barnes ne doit pas oublier d’attaquer le cercle

Un premier panier à 3-points après un « stepback », puis un second en « catch-and-shoot » et enfin un troisième en tête de raquette. Face aux Hawks plus tôt dans la semaine, Scottie Barnes a pu faire apprécier son adresse de loin en plantant trois paniers primés de suite dès le premier quart-temps.

L’ailier des Raptors a terminé cette rencontre avec 21 points, 8 passes et 7 rebonds, et surtout un beau 5/9 derrière la ligne à 3-points. Il s’agit tout simplement d’un record en carrière depuis cette distance. Ce bon ratio est venu alimenter son très solide début de saison derrière l’arc : 52% de réussite (11/21 au total). C’est à l’heure actuelle une progression de 22 points par rapport à sa première année.

« Je crois que c’est naturel pour beaucoup de gars qui travaillent beaucoup sur leur tir de montrer ce travail sur le parquet », estime Nick Nurse. Mais ce dernier prévient dans la foulée : « Il faut toujours se rappeler que c’est une sorte de plus et ne pas oublier son gagne-pain. »

« Il n’utilise pas sa taille et son physique »

Un bon moyen pour le coach des Raptors de rappeler que son ailier a fait le plus gros de ses dégâts l’an passé en attaquant le cercle. « C’est toujours une question de mécanique, puis de capacité à exécuter cette mécanique dans le jeu, et de confiance pour appuyer sur la gâchette. Je ne vais pas m’emballer pour une grosse soirée d’adresse, mais je pense que c’est la volonté de prendre ces tirs qui me plaît le plus », nuance Nick Nurse.

Ce dernier, qui dit ne pas connaître les statistiques en question, aimerait que sa jeune pépite trouve le bon équilibre entre ce tir extérieur et sa facilité d’accès au cercle.

« J’ai le sentiment qu’il n’utilise pas sa taille et son physique pour punir les défenseurs au cercle. Son tir semble meilleur mais on a besoin de cela pour rythmer notre attaque, qu’il marque ou ressorte le ballon. »

Scottie Barnes est bien au courant de la consigne de son coach. « L’année dernière, j’ai eu le sentiment d’être plutôt bon dans la raquette. En y allant, j’obtiens des tirs faciles. Je suis capable de pénétrer, d’être agressif, de ressortir vers les shooteurs : ça ouvre tellement de possibilités pour notre attaque », apprécie le joueur de 21 ans, qui semble avoir désormais une nouvelle corde à son arc pour faire trembler les défenses adverses.