La Slovénie de Luka Doncic (34 points) vient à bout de la Serbie de Nikola Jokic

Il régnait un parfum de NBA mercredi soir à Ljubljana lors de l’opposition amicale entre la Slovénie et la Serbie en préparation à l’EuroBasket 2022. Avec Luka Doncic d’un côté, Nikola Jokic de l’autre, et Novak Djokovic en guest au bord du terrain, le spectacle a été au rendez-vous.

Comme à chaque représentation à domicile, les Slovènes ont su se dépasser pour aller arracher la victoire en prolongation (97-92), s’appuyant notamment sur un Luka Doncic en pleine forme, auteur de 34 points, 9 passes décisives et 6 rebonds. Aussi facile avec ses coéquipiers qu’avec ses adversaires, qu’il a notamment puni d’un sublime bras roulé, le meneur de Dallas a également pu compter sur la paire Prepelic-Tobey (16 points chacun) ainsi que Vlatko Cancar, auteur du 3-points de la gagne sur un service de… Luka Doncic.

La Serbie a mené la vie dure aux locaux, portée par un Nikola Jokic également au rendez-vous. Avec 26 points, 12 rebonds et 6 passes décisives au compteur, le « Joker » a toutefois manqué un lancer-franc à 21 secondes de la fin qui aurait pu tout changer (86-86). Il aurait par ailleurs pu sécuriser la victoire plus tôt s’il s’était montré un poil plus adroit sur la ligne de réparation au cours de la rencontre (12/19).

Les highlights de Luka Doncic