Trois équipes intéressées par John Wall ?

On le sait, John Wall va logiquement faire jouer sa « player option », et ainsi toucher 47 millions de dollars la saison prochaine. Comme Russell Westbrook du côté des Lakers, il serait fou de ne pas le faire… Forcément, à Houston, on va chercher à le transférer avant le début de saison, et en cas d’échec, il sera coupé.

Selon Marc Stein, trois franchises surveillent la situation du joueur au cas où il deviendrait free agent. Il s’agit du Heat, des Clippers et des Pacers. A Miami, Kyle Lowry aura 37 ans l’année prochaine, et Wall serait une doublure correcte pour apporter de la vitesse en attaque et de l’agressivité sur le porteur de balle. Aux Clippers, Reggie Jackson est devenu un élément indispensable, mais la venue de Wall pourrait le soulager, et même lui permettre de redevenir 6e homme, un rôle dans lequel il a toujours excellé.

Enfin, il y aurait donc les Pacers où Malcolm Brogdon serait « transférable » et où la direction pourrait s’orienter vers un meneur comme Wall pour épauler Tyrese Haliburton, la nouvelle pépite de la franchise. Sur le papier, Wall est un peu un De’Aaron Fox vieillissant, et peut-être que Haliburton est plus à l’aise avec un meneur de ce type.