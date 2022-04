Philadelphie double tranquillement la mise contre Toronto

Pour la deuxième manche de cette série, le public du Wells Fargo Center a encore eu droit à un succès facile et autoritaire de ses petits protégés. Jamais inquiétés dans cette rencontre, à partir du deuxième quart-temps, les Sixers ont effectivement fessé de bien tristes Raptors (112-97).

Dans le sillage de Joel Embiid (31 points, 11 rebonds), parfait chef de file du collectif local (quatre autres joueurs à plus de 10 points), Philadelphie en profite donc pour faire le break dans ce premier tour (2-0), alors que les deux équipes se dirigent désormais vers Toronto, pour passer à la suite des festivités.

La pression se trouve ainsi sur les épaules de la franchise canadienne, qui n’aura tout simplement pas le droit à l’erreur devant ses fans, afin d’éviter de devoir quitter ces playoffs par la petite porte et de manière assez prématurée.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Joel Embiid a bien rebondi. Plutôt bien muselé lors du Game 1 (19 points, mais à 5/15 aux tirs), le Camerounais a retrouvé ses standards habituels au scoring. Auteur d’un démarrage canon, avec 19 points dans le premier quart-temps, il a fait la chanson à ses défenseurs durant toute la soirée, provoquant un paquet de fautes pour aller sur la ligne des lancers et trouvant la faille à plusieurs reprises dans la défense adverse, entre dunks rageurs, paniers à mi-distance et réussites à 3-pts. Du grand Embiid, donc, malgré ses alertes à la cheville puis au bras, survenues dans chaque mi-temps. Sans gravité, visiblement.

— Toronto à bout de souffle. Contraints de se passer de Scottie Barnes, touché à la cheville, les Raptors ont également dû composer avec la méforme de Gary Trent Jr. ainsi que Thaddeus Young, longtemps incertains avant la rencontre. Pour ne rien arranger, Fred VanVleet a semblé à court de jus (7/23 aux tirs, dont 5/16 à 3-pts), en dépit de son excellent premier quart-temps (15 points, à 4/6 à 3-pts), alors que Pascal Siakam s’est montré assez transparent et limité physiquement (20 points, 10 rebonds et 5 passes, mais à 7/20 aux tirs). Bref, un seul joueur aura brillé du côté de Toronto : OG Anunoby (26 points, à 10/14 aux tirs).

— Déterminantes minutes sans Joel Embiid. Après son premier quart-temps XXL, le pivot des Sixers est logiquement allé se reposer quelques minutes, au début du deuxième. Et contre toute attente, son équipe a survolé ces quelques minutes disputées sans lui, infligeant un +12 aux Raptors ! Grâce, notamment, à la belle entrée en jeu de Paul Reed, à la superbe partition proposée par James Harden à la création et aux multiples paniers à 3-pts plantés par Danny Green, Tobias Harris ou Tyrese Maxey. Une véritable démonstration de force collective des joueurs de Philadelphie, sans leur franchise player.

TOPS/FLOPS

✅ Doc Rivers. Avec ce succès, le coach des Sixers décroche ni plus ni moins que la 100e victoire de sa carrière en playoffs : 59 avec Boston, 27 avec Los Angeles (Clippers), 9 avec Philadelphie et 5 avec Orlando. Il n’est surtout que le cinquième entraîneur de l’histoire à atteindre un tel total, après Phil Jackson (229), Pat Riley (171), Gregg Popovich (170) et Larry Brown (100). Une soirée de rêve pour le champion 2008, récemment nommé parmi les 15 meilleurs techniciens de tous les temps.

✅ Les titulaires de Philadelphie. Outre Joel Embiid, dont le cas a été évoqué précédemment, James Harden, Tobias Harris, Tyrese Maxey et même Danny Green ont également assuré cette nuit. Une impression confirmée par leur très bonne entame de deuxième quart-temps, sans Embiid, mais aussi par leurs performances livrées en seconde période. Car, à tour de rôle, aussi bien sur jeu placé qu’en transition, la triplette Harden — Maxey — Harris a pris un malin plaisir à punir (avec une réussite insolente) les errements défensifs des Raptors. Et, ce, de manière à faire grimper l’écart au-delà de la vingtaine de points…

✅ OG Anunoby. Sans conteste le seul joueur des Raptors à tirer son épingle du jeu aujourd’hui. Relativement discret, mais très propre, pendant trois quarts-temps, le Britannique a ensuite haussé le ton dans le dernier acte, afin d’installer momentanément le doute dans les têtes des Sixers. Instigateur d’un « run » de 15-0 en faveur de la franchise canadienne, tout en agressivité et en précision de loin, Anunoby a ainsi espéré pouvoir renverser Philly, mais il n’a fallu que quelques séquences aux titulaires de Philadelphie pour calmer ses ardeurs et, surtout, reprendre définitivement le large au tableau d’affichage.

⛔ Malachi Flynn. Pas le genre de match qui risque de pousser Nick Nurse à installer Flynn dans sa rotation pour le reste de cette série. Muet et maladroit (0/4 aux tirs) sur ses 21 minutes de temps de jeu, en plus d’être plutôt naïf en défense (4 fautes), le meneur remplaçant des Raptors n’a pas su profiter de la méforme de Fred VanVleet, de la maladie de Gary Trent Jr. ou de l’absence de Scottie Barnes pour s’imposer comme le facteur X de ce Game 2. Pas impossible qu’il repasse derrière Dalano Banton dans la rotation canadienne, donc…

LA SUITE

Game 3 dans la nuit de mercredi à jeudi (02h00), cette fois-ci à Toronto.