Au Heat, Kyle Lowry s’est mis en mode passeur

Sur les cinq dernières rencontres, Kyle Lowry n’a pris que 25 shoots au total. C’est très peu, mais ça va dans le sens de sa saison, où il prend sa chance seulement dix fois par match, sa pire moyenne depuis 2012/2013.

Pour contrebalancer cette discrétion au scoring, le champion 2019 distribue 7.8 passes par rencontre, sa deuxième moyenne en carrière. Cet équilibre ne déplaît pas à Erik Spoelstra.

« Cela fait partie de son talent », explique le coach du Heat au Miami Herald. « Il sent ce dont une équipe a besoin, il s’ajuste, il s’adapte. Il veut impliquer ses coéquipiers, les mettre à l’aise. Ne serions-nous pas tous meilleurs en pensant comme ça ? Il a aussi montré, durant sa carrière, qu’il pouvait être tranchant et agressif, s’il le désire. Mais il ne se décide pas avant les matches, cela dépend de plusieurs facteurs. »

En 2022, sur 21 matches, Kyle Lowry n’a dépassé la barre des 15 shoots tentés qu’à une seule reprise. Rappelons que la saison passée, à Toronto, il était à 13 tirs par match en moyenne. Pourquoi est-il si discret ?

« Je passe davantage la balle parce que j’ai de grands talents autour de moi », se justifie-t-il. « Quand on a des joueurs comme Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro ou Duncan Robinson, il faut sacrifier quelque chose. C’est ainsi. Je peux encore shooter, si je le veux, mais le mieux pour l’équipe, c’est que chacun ait ses shoots. »

« Dans les moments importants, on aura besoin d’un Kyle Lowry qui shoote plus »

Quand il a évolué avec Butler et Adebayo par exemple, sur 489 minutes, Kyle Lowry a pris beaucoup moins de tirs que ses deux coéquipiers : 123 pour le meneur contre 221 pour l’intérieur et 215 pour l’ailier.

« Il fait partie de ces joueurs qui peuvent avoir de l’impact en prenant seulement quatre shoots », estime Bam Adebayo. « Dans les moments importants, on aura besoin d’un Kyle Lowry qui shoote plus. On sait tous ce dont il est capable quand le niveau monte. »

Kyle Lowry va-t-il ainsi changer de visage en playoffs ? Les chiffres démontrent pourtant qu’il conserve en général sa moyenne de saison.

« Je vais faire ce qui est nécessaire pour gagner », annonce-t-il. « Peu importe ce que cela demande. S’il faut shooter plus, passer plus, je le ferai. Bien sûr, en playoffs, je vais sans doute devoir être plus tranchant, plus agressif. Je vais laisser le match me dicter ce qu’il faut faire. Je me prépare pour les choses sérieuses et je m’assure que mes coéquipiers soient également prêts. »