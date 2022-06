Apprentissage douloureux mais nécessaire pour l’attaque des Warriors

Mercredi soir, les Warriors n’ont pas été surpris par la défense de Boston. « Nous savions avant d’arriver à la salle qu’ils allaient être agressifs, » soupirait Jordan Poole après la rencontre. Et pourtant, Golden State n’a rien pu faire face aux tentacules des Celtics, du moins en première mi-temps. « Ce n’est pas pour rien qu’ils possèdent la meilleure défense de la ligue, » lançait d’ailleurs Steve Kerr après la rencontre. Le savoir est une chose, en faire l’expérience en est une autre.

Au ralenti lors des 24 premières minutes, incapables de développer leur jeu face aux « switchs » des Celtics, les Warriors sont rentrés aux vestiaires avec seulement 32 points marqués à moins de 30% de réussite, devant se contenter de prendre des tirs longue distance souvent forcés.

Ce genre de défense a toujours gêné le système offensif de Steve Kerr. On se rappelle des duels de playoffs face à Memphis et évidemment face à Houston entre 2015 et 2019. Lors de ces séries, les mouvements du ballon et des joueurs étaient beaucoup plus limités, rendant le jeu de Golden State beaucoup moins fluide que d’habitude. Les coéquipiers de Stephen Curry avaient toutefois toujours fini par s’adapter.

Mercredi, après avoir joué face à la défense passoire des Wizards deux soirs plus tôt, les Dubs ont vite compris que la soirée allait être longue. « On a annoncé la couleur dès le début, on a été physique, » expliquait Ime Udoka. « On voulait garder la pression sur Green et leurs intérieurs pour ne pas les laisser distribuer le jeu et ne pas se faire battre en un contre un. »

Les Celtics ont l’effectif pour défendre de cette façon. Leur intérieurs sont imposants mais mobiles, et sont capables de « switcher ». Ainsi, les avantages que les Warriors ont l’habitude de créer avec des écrans et des coupes n’étaient pas disponibles.

« On s’est précipité à cause de leur défense, » remarquait Draymond Green. « Et quand vous ne faites pas preuve de patience, c’est dur d’imposer votre jeu. On s’est précipité pendant toute la première mi-temps. »

Avant sa sortie sur blessure, Stephen Curry avait par exemple perdu quatre ballons en cherchant des passes trop compliquées et souvent « précipitées », pour reprendre le terme de Draymond Green, pour essayer de prendre de vitesse la défense de Boston.

« Ils sont athlétiques, physiques, et ils communiquent. On a raté quelques tirs ouverts mais quand vous jouez contre une défense aussi physique et avec une telle envergure, vous ne vous sentez pas forcément à l’aise, même sur les tirs ouverts parce que vous ressentez tout de même la défense, » ajoutait Steve Kerr.

Klay Thompson en particulier, mais également Otto Porter Jr, ont raté beaucoup de tirs ouverts à cause de ce manque de rythme et de la pression créee par la défense de Boston.

Comment s’y prendre face à une telle défense ?

Lors du troisième quart-temps, les Warriors ont marqué cinq points de plus qu’en première mi-temps, grâce notamment à un Jordan Poole agressif qui a pu s’engouffrer dans le ventre de la défense des Celtics. L’arrière a ainsi pu créer des situations favorables pour lui-même et pour ses coéquipiers. Après la rencontre, Steve Kerr mettait d’ailleurs en avant ce tempo plus élevé comme solution principale face au type de défense jouée par Boston.

« Contre une défense avec une telle envergure, aussi physique, vous devez jouer avec un tempo plus rapide et utiliser leur agressivité à votre avantage. En première mi-temps, nous remontions la balle en marchant, » se lamentait-il. « En troisième quart temps, grâce à Jordan, notre tempo était bien meilleur et ça nous a permis de trouver du rythme. Et ce rythme nous a permis de trouver de l’adresse et de mettre les tirs qui ne rentraient pas en première mi-temps. »

Le manque de vécu collectif des Warriors avec le retour récent de Draymond Green, les 22 matchs de Klay Thompson, la blessure de Stephen Curry et l’inexpérience de leurs jeunes joueurs leur ont donc joué des tours mercredi soir mais cette expérience leur sera bénéfique d’ici un mois pour le début des playoffs.

« C’est toujours une aubaine de pouvoir s’étalonner contre ce type de défense, » disait Draymond Green. « Quand les playoffs commencent, vous pouvez faire des ajustements et vous prenez l’habitude de jouer contre une telle intensité. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’on puisse s’adapter quand le défi se présentera de nouveau à nous. »

Propos recueillis à San Francisco.