Le Thunder impuissant face à l’adresse extérieure de Bojan Bogdanovic

Après avoir reçu une énorme gifle à New Orleans, Utah soigne son entame : au bout de sept minutes dans le premier quart-temps, les Jazzmen pointent déjà à 6/8 à 3-points. Ils inscrivent 8 tirs primés au total durant les 12 premières minutes, dont 4 pour le seul Bojan Bogdanovic (14 points), et sont confortablement en tête à la fin du premier quart-temps (33-24).

Handicapé par de nombreuses absences, OKC à la peine offensivement en première mi-temps : dans le second quart-temps par exemple, les joueurs du Thunder ne marquent aucun panier pendant les cinq premières minutes ! Sans surprise, Shai Gilgeous-Alexander est le seul à surnager : le Canadien plante 10 points dans chacun des deux premiers quart-temps.

Mais le Canadien est le cache-misère du Thunder : aucun de ses coéquipiers ne dépasse les 10 points à la pause et l’adresse extérieure est désastreuse (3/19). Seul contre tous, « SGA » limite la casse tant bien que mal. En face, le Jazz poursuit son torpillage derrière l’arc (14/25) et augmente son avance à la mi-temps (61-45).

En deuxième mi-temps, les hommes forts du premier acte continuent de briller : côté Jazz, Bojan Bogdanovic inscrit trois tirs primés supplémentaires dans le troisième quart-temps (26 points), tandis que Donovan Mitchell monte en puissance (10 points dans le premier quart-temps). Idem pour Shai Gilgeous-Alexander côté Thunder, qui compte 28 points à son compteur personnel après 36 minutes et reçoit un peu d’aide : Olivier Sarr, Aaron Wiggins et Aleksej Pokusevski s’avèrent précieux en attaque.

Toujours largement distancés à l’entame du dernier quart-temps (91-76), le Thunder parvient à passer en-dessous de la barre symbolique des 10 points de retard, sous l’impulsion de son meneur/arrière canadien qui franchit lui la barre des 30 points marqués. Malgré les nombreuses absences et un effectif clairement limité, les pensionnaires du Paycom Center continuent de se battre.

Le Jazz a baissé sa garde, et par prudence Quin Snyder renvoie Donovan Mitchell et Rudy Gobert sur le terrain, alors que le Jazz pensait se diriger vers une fin de partie tranquille. Pas d’inquiétude pour autant pour Utah, qui utilise son duo de All-Stars sur « pick-and-roll », puis avec un ultime tir primé de son sniper croate (11/18 à 3-points), pour repousser définitivement ce Thunder vaillant, mais bien trop court pour gagner (116-103).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’adresse insolente du Jazz. Qui termine la rencontre à 23/52 à 3-points (44.2%), dont 14 en première mi-temps, et 11 pour un Bojan Bogdanovic en mode « torche humaine » ! Le Croate a incendié le Thunder derrière l’arc, et trois de ses coéquipiers (Mitchell, Clarkson et O’Neal) ont inscrit 3 tirs primés ou plus. Meilleure attaque de la ligue, deuxième équipe qui prend le plus de tirs derrière l’arc (seuls les Wolves en prennent plus), le Jazz a fait parler la poudre. Le Thunder n’avait aucune chance de résister.

– Le Thunder pris au piège. Incroyablement maladroit derrière l’arc (8/40), OKC s’est donc rapproché du cercle pour marquer ses points (54 points dans la raquette). Sauf que le Jazz a marqué 69 points derrière l’arc (23 tirs), et l’accumulation des paniers à deux points dans la raquette n’a pas aidé le Thunder à rattraper son retard tout au long de la rencontre. Les hommes de Mark Daigneault ont été coincés par leur maladresse.

TOPS/FLOPS

✅ Shai Gilgeous-Alexander. Le Canadien a mené un combat bien solitaire. Insaisissable à mi-distance, il a disséqué la défense du Jazz tout au long de la soirée, trouvant avec aisance son chemin vers le cercle : 33 points à 11/23, 11/12 aux lancers-francs. Il ajoute aussi 7 rebonds, 8 passes et 4 interceptions. Mais il était bien trop seul à lutter, malgré un coup de pouce de quelques coéquipiers en deuxième mi-temps, et signe finalement cette performance XXL dans une défaite…

✅ Bojan Bogdanovic. Le poignet droit du Croate était bouillant ce soir. Adroit dès les premières minutes, l’ailier a joué le pyromane tout au long de la rencontre. Il termine avec 35 points, dont 33 inscrits derrière l’arc (11 tirs primés, record de franchise). Symbole d’une équipe pas frileuse à l’idée de torpiller de loin (18 tentatives pour Bojan Bogdanovic, 52 pour le Jazz), il s’est nourri sans modération des espaces accordés derrière la ligne par la défense assez permissive du Thunder.

✅ Olivier Sarr. Le Français était le seul pivot du Thunder ce soir, puisque Derrick Favors est toujours blessé, et il s’est avéré important en sortie de banc. Toujours bien placé sur « pick-and-roll », l’ancien de Wake Forest et de Kentucky a compilé 11 points (4/9), 9 rebonds et 2 contres. Petit à petit, il trouve sa place dans cette rotation sans véritable hiérarchie sur le banc.

⛔️ Tre Mann. Gros coup de froid pour le rookie, toujours titulaire en l’absence de Josh Giddey. Alors qu’il traverse une bonne dynamique actuellement, l’ancien Gator de Florida s’est sévèrement troué ce soir : seulement 6 points à 2/13, et un vilain 0/7 à 3-points. Un match à oublier.

LA SUITE

OKC (20-44) : réception des Bucks, mardi

Utah (40-23) : « back-to-back » ce soir à Dallas