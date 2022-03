Tyrese Maxey sonne la charge face aux Cavaliers

Le duo James Harden – Joel Embiid est clairement un trio jusqu’à maintenant, puisque Tyrese Maxey est totalement libéré et épanoui, après s’être décalé au poste d’arrière. Le jeune joueur de Philadelphie a encore réalisé un très gros match contre les Cavaliers.

Enfin, surtout une seconde mi-temps de très grande qualité. La défense de zone de Cleveland a gêné James Harden et les Sixers en première période et les hommes de Doc Rivers ont compté jusqu’à 21 points de retard. Après la pause, Tyrese Maxey explose avec 14 points en troisième quart-temps, puis 10 dans le dernier, sans perdre le moindre ballon.

« Cela ajoute un punch totalement différent à notre attaque », explique Shake Milton, en évoquant les 24 points et l’efficacité de son coéquipier en seconde période, pour l’Inquirer. « On sait ce qu’apportent Harden et Embiid, et quand Tyrese est hyper agressif comme ça, ça change tout. Notamment pour les autres, car on a des tirs ouverts et tout devient facile. »

Avec ses 33 points au final, à 10/15 au shoot et 5/6 à 3-pts, l’arrière a eu le droit à des « Maxey ! Maxey ! » du public durant des lancers-francs dans les dernières secondes de la partie, remportée par Philadelphie.

« Il a été excellent. Je suis sur son dos pour qu’il soit agressif. J’ai crié sur lui au moins cinq fois dans ce match, et c’est dur pour lui. Plus il est tranchant, meilleur on est », relate Doc Rivers pour Sixers Wire. « Il a tellement progressé cette année », ajoute Georges Niang. « Tous les jours, il demande un conseil, il travaille son jeu. Il se fait crier dessus, mais il continue de bosser. Il en récolte les fruits et c’est mérité. »

Même s’il tourne à 26.8 points de moyenne, avec des pourcentages exceptionnels (65% de réussite au shoot, 70% à 3-pts), depuis l’arrivée du MVP 2018 en Pennsylvanie, Tyrese Maxey ne veut pas s’imaginer comme la troisième lame d’un « Big Three ».

« Je ne vois pas un « Big 3 » ou un « Big 2″, je vois une équipe », assure-t-il à ESPN. « Chaque soir, n’importe lequel d’entre nous peut briller. Là, ce fut Tyrese », conclut James Harden.