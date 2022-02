On a beaucoup parlé de l’explosion de Fred VanVleet pour évoquer le retour aux affaires des Raptors. Mais Pascal Siakam a aussi une grosse part dans la « remontada » des Canadiens aux classement, comme l’a encore démontré le match de la nuit remporté à OKC.

L’intérieur camerounais a d’abord montré la voie en scorant 15 points dans le premier quart-temps afin de mettre les Raptors sur les bons rails (22-34).

« J’ai simplement été agressif. C’est plus ou moins mon état d’esprit, juste d’attaquer les espaces qui se présentent, de prendre ce que la défense peut me donner, de voir les lignes de passes et de faire le bon choix lorsqu’il y a un décalage qui se créée », a-t-il expliqué après la rencontre.

Agressif, puis collectif

Plus en retrait par la suite, il s’est tout de même montré actif en montrant une autre facette de son jeu, la création, un domaine dans lequel il s’épanouit de plus en plus. Ses cinq passes décisives ont ainsi accompagné la fin de match de Toronto vers une victoire sans trembler.

« Le fait d’être agressif me permet de voir ce qui se passe. Si tu scores je ne sais combien de points en première mi-temps, tu dois t’attendre à des ajustements. C’est l’un des points que j’essaie d’améliorer, de voir quand la prise à deux arrive, et de simplement faire le bon choix », a-t-il ajouté. « Je vois ce cas de figure de plus en plus souvent, donc ça m’aide. De voir aussi à la vidéo les choix que les défenses peuvent faire, ce genre de choses, c’est quelque chose sur lequel je bosse chaque jour ».

Entre la bonne santé du collectif de Nick Nurse et la forme actuelle de Pascal Siakam (24.5 points, 11.8 rebonds et 5.8 passes décisives depuis le début du mois), les Raptors, qui n’ont jamais douté de leurs qualités, sont progressivement en train de sécuriser leur place en playoffs. Un retour en force notamment dû à un changement d’attitude de l’équipe, particulièrement face aux « petites » équipes de la ligue.

« On a l’expérience du passé, lorsqu’on perdait ce genre de matchs », a conclu l’intérieur au sujet de ce retour en force de son équipe. « On a cette concentration face aux très bonnes équipes, mais peut-être qu’on était trop détendu face aux équipes dont le bilan n’est pas aussi bon. C’est un point sur lequel le coach a beaucoup insisté, sur le fait d’avoir le même niveau de concentration pour chaque équipe qu’on affronte. C’est ce qui fait la différence entre une bonne équipe et une très bonne équipe. C’est quelque chose qu’on doit encore améliorer ».