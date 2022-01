Les Clippers garderaient un oeil sur John Wall

Les Rockets ne joueront pas les playoffs cette saison, et des équipes s’intéressent à leur effectif. Ainsi, le Heat aurait des vues sur Christian Wood, tandis que d’autres se renseigneraient sur Daniel Theis, David Nwaba, D.J. Augustin et bien sûr Eric Gordon. Ce dernier est habitué à voir son nom apparaître dans les rumeurs, mais selon The Athletic, les Rockets ne veulent pas s’en séparer.

Pour l’instant, ils ont refusé toutes les offres le concernant. Sauf offre qui ne se refuse pas, Eric Gordon finira la saison aux Rockets où son professionnalisme est très apprécié pour encadrer la classe biberon.

Quant à John Wall, son contrat est toujours aussi « toxique » et même s’il aimerait rejouer, la direction préfère donner du temps de jeu à Kevin Porter Jr de plus en plus à l’aise comme meneur de jeu. Inutile de remettre John Wall dans la boucle d’autant qu’il n’acceptera pas d’être une doublure et de jouer une vingtaine de minutes.

L’ancien meneur des Wizards a besoin de jouer pour attirer les convoitises, et selon nos confrères, une franchise pourrait se laisser tenter. Il s’agit des Clippers qui aurait un « intérêt sincère » pour le joueur, pour reprendre l’expression de The Athletic.

Privé de la paire Leonard-George pour plusieurs semaines et même plusieurs mois, Tyronn Lue fait confiance à Reggie Jackson et Eric Bledsoe pour diriger le jeu, et à Nicolas Batum pour être le « glue guy ». Sur le papier, John Wall n’apparaît pas vraiment comme une « plus-value », d’autant qu’il n’a pas joué depuis plusieurs mois. Sans oublier ce fameux contrat : près de 92 millions sur deux ans !