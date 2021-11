En désaccord sur son rôle, John Wall reste à l’écart des Rockets

Hier, on apprenait que John Wall voulait réintégrer la rotation des Rockets. Écarté avant le début de la saison, dans l’attente d’un transfert qui n’arrive pas, le meneur de 31 ans a envie de rejouer.

Aujourd’hui, ESPN et The Athletic annoncent qu’il a donc discuté avec le GM Rafael Stone et le coach Stephen Silas pour savoir dans quelles conditions il pourrait retrouver les terrains.

Sauf que comme annoncé hier, le problème sera de trouver un compromis. John Wall veut en effet revenir et être titulaire, ou pouvoir se battre pour être dans le cinq majeur, alors que l’objectif du club est clairement de l’utiliser en tant que remplaçant, au relais d’un Kevin Porter Jr. qui aura le plus gros temps de jeu à la mène.

Pour l’instant, les deux camps ne sont pas d’accord et l’ancien All-Star des Wizards reste donc à l’écart du groupe.

Mais la NBA acceptera-t-elle désormais cette situation ? La ligue n’avait en effet pas grand-chose à dire quand le club et le joueur étaient d’accord sur la mise à l’écart du joueur, mais si ce dernier veut rejouer, les instances dirigeantes pourraient intervenir afin de forcer les Rockets à réintégrer John Wall.

C’est ce qu’elles avaient fait avec les Pelicans, en 2019, après la demande de transfert d’Anthony Davis. À l’époque, La Nouvelle-Orléans prévoyait de ne pas faire jouer « Unibrow » de la fin de saison, mais la NBA était intervenue à la faveur de son règlement « anti-tanking », qui empêche la mise à l’écart de joueurs non-blessés.