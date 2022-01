Memphis perd Dillon Brooks pour plusieurs semaines

Ce n’est du tout certain qu’on revoie Dillon Brooks sur un parquet d’ici le All-Star Game… Selon ESPN, l’ailier des Grizzlies s’est fait une grosse entorse à la cheville gauche samedi face aux Clippers, et son absence est estimée entre trois et cinq semaines.

C’est évidemment un coup dur pour le joueur, qui réalise sa meilleure saison en carrière, mais aussi les Grizzlies qui restent sur huit victoires de suite, et qui perdent leur meilleur défenseur.

Quatrième de la conférence Ouest, Memphis n’est pas épargné par le sort depuis le début de saison avec plusieurs semaines d’absence pour Ja Morant, le Covid-19 comme les autres formations, et désormais Dillon Brooks.