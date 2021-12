Stats & Highlights | Miami et Philadelphie enchaînent, les Cavaliers et le Thunder chutent

Les équipes au sommet de l’Est ont trouvé leur rythme ces derniers jours et comme Brooklyn et Milwaukee enchaînent, Philadelphie et Miami doivent suivre. Les Sixers sont désormais sur deux victoires de rang, le Heat fait mieux avec quatre succès consécutifs.

Derrière ce quatuor, les Cavaliers chutent et s’inquiètent beaucoup pour le genou de Ricky Rubio… Enfin, les Kings ont réagi, après leur grosse défaite contre les Grizzlies, avec une victoire contre le Thunder.

Miami – Washington : 119-112

Les deux équipes lourdement handicapées, le Heat s’est imposé au talent. Les joueurs de Miami n’étaient que huit pourtant, quand les Wizards ont eux perdu plusieurs éléments avant la rencontre.

Mais Erik Spoelstra avait tout de même un trio de choc avec Tyler Herro (32 points), Jimmy Butler (25 points, 15 passes) et Duncan Robinson (26 unités) pour faire plier Washington. Le Heat a mis une dizaine de minutes à prendre les commandes et a compté presque 30 points d’avance en troisième quart-temps.

Heat / 119 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Butler 36 8/16 0/0 9/9 2 6 8 15 1 2 4 2 +7 25 40 C. Martin 29 4/8 0/3 0/0 1 2 3 3 0 1 1 1 +15 8 11 O. Yurtseven 32 4/12 0/0 2/2 7 7 14 1 4 3 0 0 -2 10 20 G. Vincent 35 3/9 3/7 0/0 1 4 5 1 1 4 0 0 +6 9 13 D. Robinson 35 9/17 8/16 0/0 0 1 1 1 3 1 0 0 +8 26 21 K. Okpala 16 3/4 0/0 0/1 0 0 0 1 1 0 0 1 +9 6 6 T. Herro 35 9/19 5/7 9/10 0 6 6 3 1 0 2 0 -6 32 28 M. Garrett 22 1/7 0/1 1/1 3 2 5 1 2 3 0 1 -2 3 7 Total 41/92 16/34 21/23 14 28 42 26 13 14 7 5 119 Wizards / 112 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Kuzma 34 8/19 2/6 4/4 0 7 7 3 2 0 2 0 -8 22 19 C. Kispert 39 5/14 4/9 0/0 0 3 3 3 3 0 1 1 -13 14 11 D. Avdija 31 2/4 2/3 1/2 0 5 5 3 2 1 4 2 -7 7 11 D. Gafford 36 7/7 0/0 2/2 4 7 11 3 2 1 3 0 +1 16 28 S. Dinwiddie 42 8/16 4/10 4/5 3 4 7 11 3 0 3 0 +3 24 30 I. Todd 10 0/2 0/2 0/0 0 4 4 1 0 0 0 0 -2 0 3 A. Johnson 9 2/5 0/1 0/1 5 3 8 0 0 0 3 0 -1 4 5 D. Bertans 21 7/12 5/10 0/0 1 1 2 2 3 0 1 0 -5 19 17 C. Sword 14 3/4 0/1 0/0 0 0 0 1 5 3 1 0 +4 6 8 J. Goodwin 3 0/2 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0 -2 Total 42/85 17/42 11/14 13 34 47 27 20 5 18 3 112

Toronto – Philadelphie : 109-114

Les Raptors avaient peur de rejouer un match avec un groupe hétéroclite et de revivre une énorme gifle (-45) comme contre les Cavaliers, mais avec les retours de Pascal Siakam, Gary Trent Jr. et Malachi Flynn, ils ont pu faire un match très correct. Ce fut insuffisant néanmoins.

Les Sixers sont dominateurs en première période, avant que Chris Boucher frappe trois à 3-pts en troisième quart-temps. Les Sixers accélèrent et passent ensuite un 19-5, avec notamment huit points de Georges Niang.

Toronto est toujours accrocheur, mais Joel Embiid (36 points) et Tobias Harris, auteur de son premier triple-double en carrière, assurent la victoire de Philadelphie.

Raptors / 109 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P. Siakam 42 11/21 0/4 6/6 3 3 6 8 4 1 3 1 +2 28 31 C. Boucher 38 10/14 5/7 3/4 4 15 19 0 5 1 0 2 -6 28 45 Y. Watanabe 31 4/6 2/3 0/0 1 3 4 2 5 0 2 0 -19 10 12 M. Flynn 32 2/12 2/8 0/0 1 3 4 3 1 0 1 0 +2 6 2 G. Trent Jr. 41 6/24 4/13 3/5 0 1 1 7 5 2 3 0 -10 19 6 D.J. Wilson 13 2/3 0/1 5/6 0 6 6 0 3 0 0 0 +12 9 13 D. Oturu 6 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 1 0 0 2 -7 0 4 S. Mykhailiuk 29 3/6 2/4 1/1 0 0 0 3 0 1 0 0 +1 9 10 T. Waters 7 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 2 Total 38/87 15/41 18/22 9 34 43 24 24 6 9 5 109 76ers / 114 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Harris 36 3/12 0/1 13/14 1 11 12 10 5 2 4 1 +1 19 30 J. Embiid 34 11/16 2/3 12/14 2 9 11 4 2 0 2 1 -4 36 43 T. Maxey 36 2/11 1/4 0/0 0 2 2 1 0 0 1 0 +1 5 -2 S. Curry 34 3/8 2/4 4/4 1 3 4 5 2 0 0 0 +4 12 16 M. Thybulle 37 3/7 1/3 0/0 1 3 4 0 4 0 0 1 -6 7 8 G. Niang 22 7/10 5/8 0/0 0 3 3 2 2 0 0 0 +12 19 21 P. Reed 14 0/1 0/0 3/6 2 1 3 1 2 1 0 1 +9 3 5 F. Korkmaz 16 4/9 2/4 0/0 1 2 3 0 1 1 0 0 +7 10 9 T. Johnson 11 1/3 1/3 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 +1 3 2 Total 34/77 14/30 32/38 8 34 42 23 18 5 7 4 114

New Orleans – Cleveland : 108-104

Tout avait pourtant bien commencé pour les Cavaliers. Darius Garland à l’isolement, c’est Ricky Rubio qui mène le jeu et les joueurs de Cleveland réussissent une entame de match parfaite. Adroits de loin, ils comptent jusqu’à 23 points d’avance en premier quart-temps.

Puis, la machine s’enraye en deuxième quart-temps, les shoots ne rentrent plus et les Pelicans reviennent.

En dernier quart-temps, ces derniers passent un 10-0 avec des paniers primés de Garrett Temps pour prendre les commandes et l’emporter. La soirée devient même un cauchemar pour Cleveland avec la sortie de Ricky Rubio, touché au genou, et dont la situation inquiète.

Pelicans / 108 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval G. Clark 29 4/11 4/10 0/0 0 4 4 1 0 0 0 1 -7 12 11 G. Temple 37 6/7 5/6 0/2 0 3 3 3 2 1 3 0 -1 17 18 H. Jones 36 10/18 2/4 4/4 0 7 7 3 5 0 0 3 0 26 31 J. Valanciunas 30 4/11 1/2 6/8 4 6 10 2 3 0 4 1 +13 15 15 D. Graham 33 5/12 1/6 7/9 0 5 5 5 2 0 2 1 +3 18 18 W. Hernangomez 6 0/3 0/0 0/0 2 1 3 0 1 0 0 0 -8 0 0 J. Hayes 24 2/4 0/0 3/3 1 7 8 2 1 1 1 1 +22 7 16 T. Satoransky 17 1/4 1/3 0/0 0 2 2 5 0 0 1 0 +3 3 6 T. Murphy III 20 1/4 1/3 0/0 0 1 1 0 1 1 0 0 -6 3 2 J. Harper 8 3/6 1/2 0/0 1 0 1 3 1 0 1 1 +1 7 8 Total 36/80 16/36 20/26 8 36 44 24 16 3 12 8 108 Cavaliers / 104 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Wade 33 1/7 1/6 0/0 3 3 6 3 2 0 0 1 -2 3 7 L. Markkanen 31 6/15 0/4 2/2 1 4 5 2 4 2 1 0 +4 14 13 I. Okoro 31 2/6 0/1 2/4 2 0 2 3 5 1 3 0 -5 6 3 E. Mobley 30 9/12 1/2 3/3 0 7 7 0 3 0 1 0 -8 22 25 R. Rubio 37 10/25 3/7 4/4 2 11 13 9 1 2 1 2 +2 27 37 K. Love 32 7/14 7/12 3/4 2 2 4 3 0 1 1 0 -1 24 23 J. Anderson 14 0/2 0/2 2/2 0 1 1 2 1 0 0 0 -2 2 3 D. Valentine 24 2/4 2/4 0/0 0 3 3 3 3 0 0 0 -4 6 10 K. Pangos 9 0/3 0/3 0/0 1 0 1 2 0 0 0 0 -4 0 0 Total 37/88 14/41 16/19 11 31 42 27 19 6 7 3 104

Sacramento – Oklahoma City : 117-111

Les deux équipes ont eu leur série pour faire la différence. En début de seconde période, Sacramento mène de dix points mais voit Aaron Wiggins et le Thunder passer un 17-3. En réaction, les Kings sortent un 13-0 pour reprendre les commandes.

Tout se règle donc en dernier quart-temps, avec un Tyrese Haliburton encore excellent. Il inscrit 10 points pour repousser Oklahoma City et Shai Gilgeous-Alexander, qui a tout fait avec 15 unités en 12 minutes, pour sauver les siens. Mais le Thunder était trop court.