Masai Ujiri testé positif au Covid-19 après un gala

Alors que les Raptors ont décidé d’annuler leurs entraînements par précaution, Masai Ujiri vient d’annoncer qu’il était positif au Covid. Le président des Raptors rapporte que dimanche dernier s’est tenu un gala pour « Giants of Africa », sa fondation, le premier événement du genre organisé depuis 2019, soit avant l’épidémie donc.

Un événement auquel les joueurs, qui accueillaient les Wizards ce jour-là, n’ont pas participé.

« Il a été organisé dans le respect de toutes les directives de santé publique en vigueur, toutes les personnes présentes devaient présenter une preuve de vaccination, et porter un masque lorsqu’elles ne mangeaient pas ou ne buvaient pas », précise le dirigeant. « Malheureusement, après le gala, nous avons appris que des tests Covid étaient positifs parmi nos invités. Et même si je suis entièrement vacciné et que j’ai reçu un rappel, j’ai également été testé positif par la suite. »

En conséquence, l’ancien dirigeant de l’année reste cloîtré chez lui à l’isolement pour dix jours, à surveiller ses symptômes. « J’encourage toutes les personnes présentes à faire de même », réclame-t-il. « Nous ne voulons pas vivre dans la peur de ce virus. Mais le Covid est un ennemi persistant. Ensemble, nous le vaincrons. »