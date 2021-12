Que ce soit pour servir DeMar DeRozan et Nikola Vucevic, ou bien conclure un alley-oop, Alex Caruso est présent à trois reprises dans ce classement. Si on ajoute le dunk de Zach LaVine, on peut même dire que les Bulls ont fait le show plus que n’importe quelle équipe ce jeudi soir.

Pour le reste, on peut aussi apprécier les deux posters offerts par l’historique rencontre entre Memphis et Oklahoma City (73 points d’écart…).