Stats & Highlights | Les Rockets enchaînent et le Jazz se venge

Après quinze défaites de suite, les Rockets s’offrent une deuxième victoire de suite, et après Chicago, c’est Charlotte qui tombe au Toyota Center. Battu la veille sur un 3-points à la dernière seconde de Devonte’ Graham, le Jazz se venge des Pelicans avec une très large victoire.

Retour perdant pour Joel Embiid malgré une performance XXL. Les Sixers s’inclinent à domicile après deux prolongations face aux Wolves. Retour gagnant, en revanche, pour Evan Mobley avec les Cavaliers face au Magic.

Philadelphie – Minnesota : 120-121 (a.p)

Après les Lakers et les Kings la veille, ce sont les Sixers et les Wolves qui nous offrent un match à suspense avec deux prolongations ! Le héros de la soirée est D’Angelo Russell qui sort le très grand jeu pour répondre à un immense Joel Embiid.

Renvoyé sur le banc avec six fautes, Karl-Anthony Towns assiste au show de son coéquipier qui vole un ballon de Tyrese Maxey pour Joel Embiid, puis sert Taurean Prince pour le panier de la gagne. C’est la 6e victoire en 7 matches pour Minny, alors Philly s’incline pour la 8e fois en 10 matches.

76ers / 120 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Harris 45 6/16 0/4 5/7 3 6 9 4 1 2 0 0 0 17 20 J. Embiid 45 12/23 2/4 16/21 2 12 14 3 4 1 4 2 +11 42 42 T. Maxey 44 5/15 1/3 4/5 0 4 4 9 5 0 4 1 +7 15 14 S. Curry 46 4/11 3/8 3/4 0 3 3 1 5 0 1 0 -5 14 9 M. Thybulle 29 3/6 0/2 0/0 3 2 5 1 3 3 1 0 -12 6 11 D. Green 22 4/9 3/7 0/0 2 1 3 3 0 4 2 0 +11 11 14 G. Niang 22 2/5 2/4 0/0 0 2 2 2 1 0 0 1 +1 6 8 A. Drummond 13 1/1 0/0 0/0 1 2 3 1 3 0 2 1 -10 2 5 F. Korkmaz 17 2/6 1/2 2/2 1 0 1 1 2 2 2 0 -9 7 5 I. Joe 6 0/1 0/0 0/0 0 0 0 2 1 1 0 0 +1 0 2 Total 39/93 12/34 30/39 12 32 44 27 25 13 16 5 120 Timberwolves / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Prince 31 2/3 1/2 0/0 1 5 6 3 2 0 1 0 -6 5 12 J. Vanderbilt 37 2/5 0/0 1/1 4 10 14 2 6 1 2 1 +5 5 18 A. Edwards 48 8/21 1/8 2/2 0 6 6 7 1 3 4 1 +8 19 19 K. Towns 37 11/16 3/5 3/6 2 8 10 0 6 0 3 1 -2 28 28 D. Russell 44 13/25 6/10 3/4 0 4 4 8 4 2 5 2 +1 35 33 J. McDaniels 32 3/9 1/5 1/1 0 4 4 1 6 1 0 0 -4 8 8 N. Reid 21 6/9 1/1 0/0 2 3 5 0 5 0 4 1 +3 13 12 M. Beasley 24 2/6 1/5 0/0 1 1 2 0 0 0 1 0 -4 5 2 L. Bolmaro 17 1/2 0/0 1/2 1 2 3 1 1 0 1 0 +4 3 4 Total 48/96 14/36 11/16 11 43 54 22 31 7 21 6 121

Houston – Charlotte : 146-143 (a.p)

Prolongation aussi à Houston avec des Rockets qui signent une deuxième victoire d’affilée. C’est PJ Washington qui envoie tout le monde en prolongation après un raté de LaMelo Ball. Mais Houston ne faiblit pas et Christian Wood et Eric Gordon signent un 6-0 pour faire un petit écart.

Les Hornets s’imposent, et tandis que Garrison Matthews et Eric Gordon laissent traîner des lancers-francs, c’est Kelly Oubre Jr. qui se retrouve avec la balle de match. Comme LaMelo Ball, c’est à 3-points, et comme LaMelo Ball, c’est raté. Rebond pour Kevin Porter Jr qui n’inscrit qu’un lancer sur deux pour assurer la victoire.

Rockets / 146 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 36 6/9 2/4 2/2 0 2 2 5 3 1 2 0 +15 16 19 C. Wood 41 13/19 2/3 5/7 4 12 16 3 2 0 1 2 +16 33 45 E. Gordon 37 8/14 4/7 2/3 0 1 1 7 2 1 2 0 +8 22 22 K. Porter Jr. 42 7/16 3/9 6/10 1 7 8 12 2 1 4 0 +11 23 27 G. Mathews 38 6/10 5/9 3/5 2 1 3 0 5 1 0 0 +12 20 18 K. Martin Jr. 15 2/7 1/1 2/2 1 2 3 1 1 0 0 0 -8 7 6 D. House Jr. 15 1/4 0/2 0/0 0 2 2 1 3 0 0 0 -6 2 2 A. Sengun 12 2/3 0/1 1/2 2 3 5 4 2 0 4 2 -13 5 10 D.J. Augustin 10 1/2 1/2 0/0 0 0 0 3 2 0 0 0 -7 3 5 A. Brooks 20 5/11 5/11 0/0 0 1 1 0 3 1 0 0 -13 15 11 Total 51/95 23/49 21/31 10 31 41 36 25 5 13 4 146 Hornets / 143 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval P.J. Washington 35 5/7 3/4 0/0 2 3 5 6 2 2 2 2 +4 13 24 G. Hayward 35 6/16 2/4 7/9 1 2 3 3 2 1 1 0 -6 21 15 M. Bridges 33 8/12 2/5 4/4 2 3 5 2 1 0 4 0 -14 22 21 L. Ball 40 7/20 2/7 3/3 4 7 11 13 5 1 2 0 -14 19 29 T. Rozier 43 9/23 6/16 7/7 1 2 3 5 1 1 1 1 +5 31 26 J. McDaniels 21 2/3 1/2 0/0 1 5 6 2 3 1 1 0 +5 5 12 C. Martin 15 2/3 2/3 0/0 0 0 0 0 4 1 0 0 -12 6 6 N. Richards 7 1/1 0/0 1/1 2 0 2 0 1 0 0 0 0 3 5 K. Oubre Jr. 36 8/19 2/10 5/6 3 1 4 0 4 3 0 2 +17 23 20 Total 48/104 20/51 27/30 16 23 39 31 23 10 11 5 143

Utah – New Orleans : 127-105

Le Jazz signe son meilleur match de la saison à 3-points avec 20 réussites à 57%. Revanchards après la défaite concédée la veille face à ces mêmes Pelicans, Donovan Mitchell et ses coéquipiers les ont pris à la gorge d’entrée pour prendre rapidement 16 points d’avance (30-14).

Comme New Orleans est fâché avec son adresse de loin (un tir primé seulement après trois quart-temps), Utah passe une soirée tranquille avec une avance qui va atteindre les 40 points (112-72) après un dunk de Rudy Gobert. Donovan Mitchell va même offrir un dunk de All-Star Game au public après une passe sur la planche de Bojan Bogdanovic.

Jazz / 127 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Bogdanovic 27 2/7 0/3 7/7 0 1 1 4 3 0 2 0 +25 11 9 R. Gobert 27 2/4 0/0 2/4 1 7 8 1 1 1 4 2 +20 6 10 M. Conley 24 8/12 4/7 0/0 0 1 1 2 3 1 0 0 +13 20 20 J. Ingles 27 4/5 4/5 3/3 1 4 5 1 2 0 1 0 +18 15 19 D. Mitchell 27 9/17 3/6 0/0 1 6 7 7 2 2 4 1 +25 21 26 E. Paschall 8 1/2 0/0 0/0 1 0 1 1 2 0 1 0 -16 2 2 R. Gay 23 4/7 4/4 1/2 1 6 7 5 1 1 2 0 +32 13 20 E. Hughes 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 0 0 H. Whiteside 18 4/6 0/0 2/3 1 4 5 0 6 1 1 1 +14 10 13 J. Clarkson 26 8/13 4/6 0/1 1 2 3 1 1 1 0 0 +35 20 19 T. Forrest 13 1/2 0/1 2/2 0 2 2 1 1 1 2 0 -9 4 5 M. Oni 8 0/1 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 1 0 -16 0 0 J. Butler 8 2/4 1/2 0/0 0 0 0 0 2 1 0 0 -18 5 4 Total 45/80 20/35 17/22 7 34 41 24 25 9 18 4 127 Pelicans / 105 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval B. Ingram 26 4/14 0/4 3/3 1 3 4 3 0 0 4 1 -22 11 5 H. Jones 26 1/4 0/1 1/2 1 2 3 2 0 4 0 0 -23 3 8 J. Valanciunas 22 6/11 0/4 0/0 2 10 12 2 2 0 2 1 -8 12 20 D. Graham 22 2/9 0/5 2/2 0 1 1 2 1 1 1 0 -21 6 2 J. Hart 24 3/6 0/2 0/0 1 4 5 2 4 0 0 0 -29 6 10 G. Temple 12 2/4 0/1 2/2 0 0 0 0 3 1 0 0 -11 6 5 N. Marshall 8 3/5 1/1 3/5 2 0 2 0 0 0 0 0 +16 10 8 W. Hernangomez 18 5/7 0/0 0/0 3 5 8 3 3 0 4 0 -32 10 15 J. Hayes 8 5/6 3/3 2/3 1 3 4 1 1 1 0 0 +18 15 19 J. Alvarado 6 0/0 0/0 0/0 0 1 1 5 0 0 0 0 +16 0 6 K. Lewis Jr. 9 2/5 0/2 0/0 0 0 0 1 0 0 0 0 -5 4 2 T. Satoransky 18 3/6 0/0 0/0 0 1 1 3 2 0 1 0 -1 6 6 N. Alexander-Walker 23 2/12 2/8 4/4 2 0 2 3 1 1 1 1 -17 10 6 T. Murphy III 16 2/4 2/4 0/0 1 1 2 0 3 0 0 0 +9 6 6 Total 40/93 8/35 17/21 14 31 45 27 20 8 13 3 105

Cleveland – Orlando : 105-92

Quand Evan Mobley est là, tout va ! Incapables de gagner le moindre match sans leur jeune intérieur, les Cavaliers profitent de son retour pour renouer avec la victoire. C’est au début du 3e quart-temps que Cleveland fait la différence.

Lauri Markkanen plante deux 3-points pour permettre aux Cavaliers de signer un 11-2. Le Magic se retrouve avec 13 points de retard, et c’est Evan Mobley, dans le 4e quart-temps, qui en remettra une couche pour donner 16 points d’avance. À leurs côtés, Darius Garland signe sa meilleure performance de la saison.