Monty Williams cherchait à récupérer Landry Shamet depuis deux ans

« Quand vous voyez des joueurs être payés, c’est plutôt sympa. » Monty Williams ne fait ici évidemment pas référence à la situation contractuelle compliquée de Deandre Ayton mais bien à celle de Mikal Bridges et Landry Shamet qui, eux, ont signé une prolongation de contrat.

« Le fait que cela se soit produit aussi rapidement en dit long sur qui il est, sur sa volonté d’être ici », remarque le coach au sujet de Landry Shamet. On rappelle que ce dernier a été transféré cet été à Phoenix contre Jevon Carter et Day’Ron Sharpe, envoyés aux Nets.

L’arrière n’a pas eu besoin de jouer le moindre match officiel avec les Suns pour se voir offrir une prolongation de contrat de quatre ans pour 43 millions de dollars, dont les deux dernières saisons sont en option.

Arrivé seulement il y a quelques semaines donc, l’arrière dit apprécier son nouveau cadre de vie ainsi que le contexte basket. « Je pense vraiment pouvoir dire que je ne me suis jamais senti aussi bien dans un environnement », lâche le joueur de 24 ans, soulagé que ces négociations aient été menées à terme.

La doublure de Devin Booker

L’arrière, qui a tourné à 11 points de moyenne (44% de loin) en présaison, ajoute : « J’ai confiance dans cette organisation, dans le leadership ici et dans l’équipe que nous avons constituée. C’est positif que ce soit fait. »

Son coach voulait vraiment le récupérer, cela faisait même deux ans qu’il essayait de mettre la main dessus. « J’étais avec lui depuis le premier jour quand il a été drafté », rappelle Monty Williams, qui avant de débarquer dans l’Arizona était l’assistant de Brett Brown chez les Sixers pour la saison 2018/19. L’arrière avait été drafté par Philadelphie en 2018 à la 26e position.

Ce qui a séduit le coach ? « On a jugé que c’était le genre de joueur qui pourrait coller à notre philosophie et pas seulement au niveau offensif. Défensivement, il est capable de se battre sur les écrans et de rester face à son adversaire. Il a côtoyé des vétérans, donc il sait qu’il y a des les matches sans et des matches de playoffs. Et sur le plan offensif, cela semble coller. On s’imagine un bel avenir pour lui et pour nous ensemble. »