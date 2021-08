DeMar DeRozan surmotivé à l’idée de redorer le blason des Bulls

La saison 2021/2022 marquera-t-elle le retour au premier plan d’une franchise historique de la ligue ? Voilà maintenant six ans que les Bulls n’ont plus gagné une série de playoffs, une éternité pour une franchise qui a ultra-dominé la ligue dans les années 1990 en remportant six titres de champion NBA avec Michael Jordan.

Après avoir récupéré Nikola Vucevic avant la « trade deadline » la saison dernière pour épauler Zach LaVine, Chicago a ajouté deux nouveaux éléments majeurs cet été afin de grimper dans la hiérarchie à l’Est : Lonzo Ball et DeMar DeRozan.

Même s’il faudra sans doute un temps d’adaptation pour que tout ce beau monde trouve sa place au sein d’un collectif performant, dans lequel on retrouvera également Alex Caruso, DeRozan ne s’inquiète pas quant à la capacité de sa nouvelle équipe à dévorer cette fameuse « marge de progression ».

« C’est le basket », a-t-il rétorqué. « Il y a beaucoup de gens que je vois critiquer, parler de complémentarité alors qu’ils n’ont probablement jamais joué au basket. En tant que basketteur, vous êtes habitué à ça, à jouer dehors. Certains de vos meilleurs résultats sont obtenus contre et avec des gars que vous ne connaissez même pas parfois. Pour moi, si tout le monde est sur la même longueur d’onde et veut gagner, peu importe l’équipe. »

Une des plus grands défis de sa carrière

Entre le profil des autres joueurs majeurs de l’effectif et la perspective de replacer une franchise historique sur le devant de la scène, l’ancien des Spurs a finalement été facile à convaincre.

« Quand je regarde cet effectif, tous les gars sont des revanchards. Je connais « Vooch » (Vucevic) depuis l’université (à USC), je sais quel type de joueur il est, à quel point il veut gagner. Zach veut être sur la plus grande scène et se battre pour quelque chose de bien plus important que de simples statistiques. Quand vous voyez l’éthique de travail qu’un joueur comme Zach met en place, et même tout au long de la saison, les choses qu’il faisait, à pousser son équipe… J’essaie toujours de me mettre à côté de joueurs comme ça. Et Lonzo met toutes ces mentalités en commun. Depuis qu’il est dans la ligue, il semble qu’il n’ait pas vraiment été laissé libre d’être le joueur que je crois qu’il est. Même Alex Caruso vient d’une équipe qui gagne. »

Présenté comme un des plus grands défis de sa carrière, le challenge est en effet motivant pour un joueur de sa trempe, dont la présence va forcément donner une nouvelle dimension aux Bulls.

« Il y a tellement de choses ici qui pourraient apporter tellement de potentiel », constate l’ancien de Toronto. « C’est quelque chose qui me plaisait et dont je voulais faire partie, sans parler du fait que c’est à Chicago, l’une des plus grandes villes de la NBA. »